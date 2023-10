30-jähriges Jubiläum

Vor 30 Jahren gründeten Otto und Helen Woodtli das Unternehmen Woodtli Schwimmbadtechnik, das heute von Erich Woodtli in zweiter Generation geführt wird.

Mit Service und Wartung bestehender Schwimmbäder fing alles an. In drei Jahrzehnten hat sich Woodtli Schwimmbadtechnik einen exzellenten Ruf als Poolbauunternehmen in der Schweiz erarbeitet.

Denise Woodtli-Kohli und Erich Woodtli mit ihren Kindern Leona und Noel, die bei der Jubiläumsfeier beim Gästeservice kräftig mitgeholfen haben. (Foto: Woodtli Schwimmbadtechnik)

Bei der Jubiläumsfeier stand das ganze Woodtli-Team nicht nur den Kunden und Interessenten Rede und Antwort, sondern es übernahm auch selbst die Bewirtung der Gäste. Ein echtes Familienunternehmen eben. Aber Woodtli überzeugt auch technisch – zum Beispiel mit dem Smart-Pool-Konzept. Für die smarte Poolsteuerung wurde Woodtli mit dem Innovationspreis „Golden Wave“ ausgezeichnet. Hinzu kamen in den vergangenen Jahren weitere nationale und internationale Schwimmbadpreise. Woodtli Schwimmbadtechnik ist auch Unterstützer der Partnerland-Schweiz-Initiative zur aquanale 2023 in Köln.