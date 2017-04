Erste Infrarotdusche

Bad

Egal ob zum schnellen Warm-up bei der morgendlichen Dusche oder abends entspannt im Sitzen: Die sanfte, infrarote Kraft in der Intense kann sich positiv auf die Durchblutung der Muskulatur auswirken und Stressabbau fördern.

Durch unterschiedliche Ausführungen passt sich die Intense-Linie individuellen Anforderungen an. So integrieren sich nachrüstbare Infrarot-Elemente aus der Smart-Serie flexibel in jedes bestehende Dusch-System. Der Einbau der Größen- und raumunabhängigen Paneele erfordert keinen großen Aufwand.

Die Intense Pure kann bereits während der Planung des neuen Badezimmers integriert werden und zusätzlich mit der passenden Duschabtrennung geliefert werden. Die Intense Bath ist die ideale Lösung für die Badewanne. Das Modul kann direkt auf die Badewanne aufgesetzt werden. Die passende Duschabtrennung wird bei Bedarf mitgeliefert.

Mehr Infos unter www.physiotherm.com