Aqua Queen & Aqua King 2016

— 17.10.2016

Nach dem spannenden Show-Spektakel herrschte für einen kurzen Moment Stille. Die finale Entscheidung der Unterwasser-Castingshow Aqua-Queen & Aqua-King nahte, als der aus Funk und Fernsehen bekannte Moderator Nik Herb der prominent besetzten Jury das Wort erteilte: „Gewinner des Whirlpools World Contest Aqua Queen und Aqua King 2016 sind… Cindy & Tobias aus Karlsruhe!”. Nachdem Stargast Jack Sparrow – The German Jack das Ergebnis der halbstündigen Castingshow verkündete, brach tosender Jubel aus und die Gewinner fielen sich im Gold-Konfettiregen in die Arme.

Sie sind die Titelträger des Showcontests, der seit 1999 unter der Regie von Herb-Productions auf den weltgrößten Wassersport und Wellnessmessen durchgeführt wird. Zum 50. Bestehen der interbad war die einzigartige Model-Gameshow in Stuttgart ein echtes Highlight. Die Riege der Teilnehmer war International: So kamen etliche Kandidaten extra aus der Schweiz angereist. Unter Ihnen auch der aus RTL bekannte DSDS und Supertalent-Teilnehmer Ercan Acar, der trotz einer sehr guten Performance im Vorfinale ausschied.

Die Kandidaten gaben alles, denn den Hauptpreis wollte sich niemand entgehen lassen: 2 Wochen Traumurlaub in einer Luxusvilla in Spanien mit Privatpool, Kamin, Mietwagen und Flugtickets für insgesamt acht Personen. Dazu winkt ein Auftritt im neuen Whirlpools World Werbespot und ein Fotoshooting in der größten Wellness-Ausstellung Europas - das Whirlpools World Outet in Deißlingen-Lauffen.

Das Showpaket, dass Otmar Knoll von Whirlpools World und Show-Erfinder Nik Herb geschnürt haben war auch bei den Moviestar-Castings im Vorfeld mit knapp 200 Teilnehmern ein echter Magnet. Die Besten der Besten mussten sich schließlich bei drei Vorrunden für das Finale qualifizieren.

Das Original der Unterwassermodelcastings hielt was es versprach: Ein aufwendiges Show Erlebnis mit vielen unterhaltsamen Facetten und Challenges. Die Teilnehmer durchliefen einen Live-Catwalk mit Fotoshooting, dann ging es zur Aqua-Fitness in den 6 m Swim Spa mit Gegenströmungsanlage. Anschließend folgte der wohl spannendste Moment: Mittels Übertragung der Unterwasserkamera konnten alle Messebesucher live erleben, wie die Kandidaten in Neptuns Welt eintauchten und in ca. 1,30 m Tiefe vor einer Kamera elegante Bewegungsabläufe vollzogen.

Dabei entstand der Eindruck einer Unterwasser-Märchenwelt ohne Zeit und Raum. Das Jokerspiel führte die Kandidaten letztlich in einen extra präparierten Whirlpool, in dem zwei wertvolle Ketten verborgen waren. Das „Heart of the Ocean für die Aqua Queens und der „Head of the Ocean“ für die Aqua Kings. Den richtigen Schatz zu bergen war knifflig, denn die Hände mussten über Wasser bleiben.

Text und Bilder: (c) whirlpools world.

Für all diejenigen, die es nicht schafften, gab es Trost von dem bekannten Bademodendesigner Stefan Rauch, der am Schluss allen Teilnehmern ein Badebeachpaket seiner Marke SKINSIX im Wert von 150 € übergab. Glücklich konnten sich auch die Gewinner eines Schwimm-Abenteuers im größten Freizeitpark der Schweiz, dem Connyland. Drei Gutscheine für das beliebte Seelöwen-Schwimmen inkl. Fotoshooting wurden unter allen Teilnehmern verlost.

Auch bei der anschließenden Aftershow-Party blieb niemand auf dem Trockenen und besonders für die Gewinner Cindy Markward und Tobias Lehmann dürfte die Show unvergesslich bleiben. Für alle anderen Teilnehmer gilt nun trainieren und am besten gleich wieder bewerben, denn die nächste Aqua Queen und Aqua King-Show kommt bei der Aquanale vom 7. - 10. November 2017.

Weitere Informationen unter: www.whirlpools-world.de