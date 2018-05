Ankündigung: Sommerfest bei Whirlpools World

Veranstaltungen — 16.05.2018

Sommer, Sonne, Badespaß: Vom 15. bis 17. Juni 2018 bringt Whirlpools World in Deißlingen-Lauffen (bei Rottweil) Urlaubsstimmung in den Alltag. Das Sommerfest in Europas größter Wellness-Ausstellung wartet mit vielen Anregungen auf, wie sich die schönste Zeit des Jahres in einem Wellness-Paradies im eigenen Garten optimal genießen lässt.

Spritzige Unterhaltung verspricht das Sommerfest bei Whirlpools World in Deißlingen-Lauffen.

Sonnenstrahlen, die im Wasser der Whirlpools und Swim-Spas glitzern. Plätschernde Brunnen und Pflanzen, die für mediterranes Flair sorgen: Im Sommer liegt über der großzügigen Outdoor-Ausstellung eine ganz besondere Atmosphäre, die dazu einlädt, in die Welt der Whirlpools und Swim-Spas einzutauchen.

Auf insgesamt 5000 Quadratmetern Ausstellungsfläche – davon 1500 Quadratmeter im Freien – können die Besucher über 150 unterschiedliche Whirlpool-Modelle in allen Größen und Preisklassen, dazu Swim-Spas, Saunen und Infrarotkabinen erleben und sich unverbindlich beraten lassen.

Am 16. und 17. Juni findet hier auch ein offenes Casting zum Aqua-Queen-Contest 2018 statt.

Neben speziellen Sommerfest-Angeboten gibt es spannende Aktionen wie das Casting zum Aqua-Queen-Contest 2018, bei dem sich die Teilnehmerinnen für das spektakuläre Finale während der internationalen Fachmesse „interbad“ vom 23. bis 26. Oktober in Stuttgart qualifizieren können. Beim Sommerfest von Whirlpools World wird es einen eigenen Aqua-Queen-Showbereich geben inklusive Fotostudio, Moviestar-Casting mit Green-Box-Effekten und einer Whirlpools-World-Lounge mit TV-Showroom, in dem die TV-Aufzeichnungen der vergangenen Aqua-Queen-Wettbewerbe zu sehen sein werden.

Mitmachen lohnt sich, denn der Siegerin winkt eine Luxusreise nach Spanien als Hauptpreis. Aber auch beim offenen Casting am 16. und 17. Juni in Deißlingen-Lauffen warten Sofortgewinne, unter anderem ein exklusives Abenteuerschwimmen mit den Seelöwen vom Connyland, dem größten Freizeitpark der Schweiz. „Action!“ heißt es täglich von 11 bis 16 Uhr. Als Special Guest wird die amtierende Aqua-Queen Vera Seyler am Samstag die Blicke auf sich ziehen.

Wer Lust auf dieses exklusive Aqua-Queen-Spektakel hat, kann sich gern auch schon vorab per E-Mail bewerben: Einfach Foto und Kontaktdaten an info@aqua-queen.de schicken. Die Teilnahme ist kostenlos; für alle, die spontan mitmachen möchten, stehen Leihbikinis und -bademäntel zur Verfügung.

Entertainer Nik Herb mit der amtierenden Aqua Queen Vera Seyler (Mitte). Mit dem offenen Casting am 16. und 17. Juni in Deißlingen-Lauffen beginnt die Suche nach ihrer Nachfolgerin.

Für spritzige Unterhaltung sorgen der aus Funk und Fernsehen bekannte DJ und Entertainer Nik Herb mit seiner Sommer-Whirlpoolparty sowie „Bliems Bunte Bühne“. Die Tanzgruppe aus dem Allgäu präsentiert am Sonntag, 17. Juni, eine aufregende Reise durch die Musikgeschichte.

Ein Höhepunkt des Sommerfests bei Whirlpools World ist die Verlosung eines Traumwhirlpools im Wert von 19.999 € am Sonntag um 16 Uhr. Wer sein Glück versuchen möchte, kann sich auf der Facebook-Seite von Whirlpools World jetzt noch am Gewinnspiel beteiligen.

Für Essen und Getränke ist natürlich gesorgt, und an die Fußballfans wurde ebenfalls gedacht: Am WM-Eröffnungswochenende werden alle wichtigen Spiele beim Public Viewing übertragen.

Durch den Neubau der Whirlcare-Produktionsstätte sind die Veranstalter unabhängig von eventuellen Wetterkapriolen, da eine 1100 Quadratmeter große Halle für die Events zur Verfügung steht.

Weitere Infos zum Sommerfest:

https://www.whirlpools-world.de/Sommerfest/

https://www.whirlpools-world.de/contest-2018/