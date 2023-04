Von trendig bis klassisch

Wunderschöne Markisentuchkollektion mit mehr als 200 hochwertigen Tuchdessins in drei Kategorien.

Bisher wechselte markilux alle fünf Jahre viele seiner über 200 Dessins gegen neue Tücher aus. Jetzt kombiniert der Markisenspezialist aktuelle Trends mit langlebigen, bewährten Klassikern. So schont die Kollektion Ressourcen, bleibt schlank im Aufbau und trotzdem immer „up to date“. 40 stylische Tücher mit besonderen Webeffekten, mit leuchtenden Streifenmustern oder Blockstreifen im Retro-Design ergänzen eine feine Auswahl an 110 beständigen Basic-Dessins.

Bei den nur für markilux gewebten „visutex“-Tüchern geben in diesem Jahr fünf Farbtrends den Ton an: pastelliges Grün, dunkles Blau, helles Beige sowie Silber und Schwarz. Neue Muster kommen in den nächsten Jahren immer wieder hinzu, andere entfallen dafür. Das macht die Kollektion spannend und lebendig, dabei zugleich übersichtlich und sparsam. Denn sie verbraucht weniger Material, was die Umwelt schont.

Weitere Informationen unter www.markilux.com