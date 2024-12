Extrabat Today: die unverzichtbare App für Poolbau-Profis

Die Arbeit in der Pool- und Wellnessbranche spielt sich in erster Linie nicht im Büro, sondern vor Ort bei den Kunden ab. Ob im Kundendienst, bei Wartungen oder beim Neubau – Poolbauer sind ständig unterwegs und müssen jederzeit Zugriff auf wichtige Informationen haben. Dabei stoßen klassische Büroprozesse oft an ihre Grenzen. Hier kommt die flexible Mobile-App Extrabat Today ins Spiel.

Mit der All-in-one-Software EXTRABAT POOLS digitalisieren und optimieren Unternehmen aus dem Poolbau alle wichtigen Prozesse. Das umfasst unter anderem die Kundenverwaltung, die kaufmännische Verwaltung, die Buchhaltung, den Terminkalender und den Service. Die für iOS- und Android-Smartphones und -Tablets erhältliche App Extrabat Today erweitert die Möglichkeiten im mobilen Bereich für Chefs, Monteure und Techniker noch einmal deutlich: Mit einer Vielzahl an praktischen Funktionen sorgt die App, die perfekt auf die Branchenlösung EXTRABAT POOLS im Büro abgestimmt ist, für effizientere Abläufe und minimiert Fehlerquellen – unterwegs, auf der Baustelle oder vor Ort beim Kunden.

Der schnelle digitale Austausch zwischen Büro und Kundendienst sorgt für eine deutliche Zeitersparnis. Foto: ©extrabat

Perfekt informiert mit Extrabat Today



Danke Extrabat Today behält Ihr Kundenservice alle wichtigen Informationen stets im Blick, ganz egal, ob sie sich auf dem Weg zu einem Kunden befinden oder direkt vor Ort tätig sind. Die App begleitet Mitarbeiter während des gesamten Einsatzes: Die Terminübersicht gibt nicht nur den perfekten Überblick über die anstehenden Aufgaben, sondern liefert auch alle wichtigen Daten zum Einsatz.

Per integrierter Navigation werden die Mitarbeiter dann zielsicher zum Einsatzort geleitet. Vor der Abfahrt ist es möglich, per Knopfdruck eine vorkonfigurierte SMS an den Kunden zu senden, um diesen automatisch über die voraussichtliche Ankunftszeit zu informieren.

Individuelle digitale Formulare unterstützen dabei, das nichts vergessen wird. Bestimmte Formularfelder können angelegt und über das Smartphone bzw. Tablet ausgefüllt werden, z. B., ob die Pumpen sauber sind oder ob Sand und Chlor nachgefüllt werden müssen.

Alles sicher dokumentiert



Während bzw. nach dem Einsatz können Techniker digitale Einsatzberichte ausfüllen – oder diese diktieren. Fotos können für Vorher-Nachher-Vergleiche gespeichert und mit Tags versehen werden.

Sowohl Techniker als auch Kunden können direkt auf dem Smartphone oder Tablet Formulare unterschreiben, die dann automatisch ins Büro und per E-Mail an den Kunden gesendet werden.

Außerdem lassen sich in der App Arbeitszeiten erfassen, die für die Rechnungsstellung genutzt werden können.

Per Navigation werden die Mitarbeiter zielsicher zum Einsatzort geleitet. Kunden können direkt mobil unterschreiben. Foto: ©extrabat

Papierloses Arbeiten



Mit Extrabat Today gehören verloren gegangene Zettel und unleserliche Notizen der Vergangenheit an. Der schnelle digitale Austausch zwischen Büro und Kundendienst minimiert Fehler und sorgt für eine deutliche Zeitersparnis. Durch die Synchronisation aller Daten werden Informationsverluste vermieden und alle Informationen sind zentral in den Kundenunterlagen hinterlegt.

Besonders praktisch: Die App ist auch offline bedienbar. Sobald wieder eine Internet- oder WLAN-Verbindung besteht, werden alle neu erstellten Daten synchronisiert und an das Büro gesendet.

Noch mehr mobile Möglichkeiten mit EXTRABAT POOLS



Mit der zweiten EXTRABAT POOLS-App extradoc haben sowohl Chefs als auch Mitarbeiter Zugriff auf alle Geschäftsdokumente. Da natürlich nicht jeder Mitarbeiter Zugriff auf alle Daten benötigt bzw. haben sollte, kann der Dokumentenzugriff einfach und sicher verwaltet werden.

Beim Kunden ist die Einsicht in Vorher-Einsätze vorteilhaft: Die Bibliothek-Funktion der App extradoc erlaubt es, Fotos von vorherigen Einsätzen anzusehen, um z. B. Verrohrungen zu überprüfen.

Ebenfalls praktisch: Über einen Webbrowser können Bauleiter über ein Tablet problemlos auf die Branchensoftware EXTRABAT POOLS zugreifen und so beispielsweise vor Ort Dokumente wie Angebote mit Kunden besprechen und gegebenenfalls anpassen.

Durch die einfache Bedienung, die Vielzahl an nützlichen Funktionen und die nahtlose Integration in die Software EXTRABAT POOLS wird der Arbeitsalltag noch effizienter und flexibler. Foto: ©extrabat

So sieht Digitalisierung heute aus



Extrabat Today ist mehr als nur eine mobile Erweiterung – sie revolutioniert die täglichen Abläufe von Poolbauern. Durch die einfache Bedienung, die Vielzahl an nützlichen Funktionen und die nahtlose Integration in die Software EXTRABAT POOLS wird der Arbeitsalltag noch effizienter und flexibler. Wer als Profi in der Pool- und Wellnessbranche auf Digitalisierung setzen möchte, findet hier die ideale Lösung, die sowohl Kunden als auch Mitarbeiter überzeugt.

Mehr Informationen unter: extrabat.de

Das Profil des Herstellers finden Sie hier: Extrabat POOLS.