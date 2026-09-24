Zwei neue Lösungen von Oku

Die Salzwasserelektrolyse hat sich in den vergangenen Jahren als komfortable und nachhaltige Alternative zur manuellen Chlorzugabe etabliert.

Aus dem im Becken gelösten Salz erzeugt die Anlage kontinuierlich das benötigte Desinfektionsmittel direkt vor Ort. Das Ergebnis ist hygienisch einwandfreies, angenehm weiches Wasser bei deutlich reduziertem Pflegeaufwand. Oku Obermaier hat sein Portfolio im Bereich der automatischen Poolwasseraufbereitung mit den neuen Salzwasserelektrolyseanlagen AuraSalt Easy und AuraSalt Pro Connect erweitert. Mit der neuen AuraSalt-Serie bietet Oku zwei Systeme, die unterschiedliche Anforderungen optimal abdecken – vom privaten Pool bis zur hochwertigen Komfortlösung mit intelligenter Wasseraufbereitung.

AuraSalt Easy ist ein kompaktes System mit zahlreichen integrierten Sicherheits- und Komfortfunktionen.

Die AuraSalt Easy ist ein kompaktes System, das durch seine einfache Plug-and-Play-Installation und zahlreiche integrierte Sicherheits- und Komfortfunktionen überzeugt. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören: Chlorproduktion für Becken bis 150 m³ (modellabhängig), selbstreinigende Elektrolysezelle mit automatischem Polaritätswechsel, Sensoren zur Messung von Salzgehalt und Wassertemperatur, transparente Zelle für eine schnelle Sichtkontrolle sowie automatische Leistungsanpassung bei niedrigen Wassertemperaturen.

AuraSalt Pro Connect: Das System kombiniert die Salzwasserelektrolyse mit einer vollautomatischen Wasseranalyse und Dosiertechnik.

Mit der AuraSalt Pro Connect geht Oku einen Schritt weiter. Das System kombiniert die Salzwasserelektrolyse mit einer vollautomatischen Wasseranalyse und Dosiertechnik. Integrierte Sensoren überwachen kontinuierlich pH-Wert, Redox-Potenzial, Salzgehalt und Wassertemperatur. Über die automatische pH-Regelung mit Dosierpumpe werden Schwankungen unmittelbar ausgeglichen. Dadurch bleibt die Desinfektionsleistung konstant hoch, Kalkablagerungen werden reduziert und der Chemikalienverbrauch optimiert. Gleichzeitig sorgt die Inverter-Technologie für eine bedarfsgerechte Regelung der Chlorproduktion. Weitere Ausstattungsmerkmale sind: Bluetooth-, LAN- und WLAN-Anbindung, Steuerung per Smartphone-App und die Kompatibilität mit drehzahlgeregelten Filterpumpen.

Weitere Informationen unter www.okuonline.com