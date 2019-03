Zwei Highlights zur neuen Pool-Saison

HydroStar mit App

Die LED illuminieren den Turbinenschacht wahlweise in den Farben Rot, Gelb und Blau oder abwechselnd in allen drei Farben. Ihre Helligkeit (2200 Lumen/m) lässt sich über eine Dimm-Funktion in der gewünschten Stärke einstellen. Die Beleuchtung ist komfortabel mit der neuen App steuerbar, die BINDER im Frühjahr 2019 auf den Markt bringt.



Mit der neuen App lässt sich die Turbinenschwimmanlage HydroStar vollkommen flexibel steuern.



Mit der App kann der Nutzer aber nicht nur die Beleuchtung, sondern auch die Stärke der Strömung regulieren. Im Vergleich zum bisher erhältlichen Touch-Display sind über die App noch feinere Abstufungen möglich, sodass die Strömung jetzt exakt an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden kann. Über die App, die ab sofort kostenlos im Google Play Store erhältlich ist, können zudem auch individuelle Trainingsprogramme erstellt werden. Bei älteren Ausführungen der Turbinenschwimmanlage ist eine Anpassung der Steuerung Voraussetzung für den Einsatz der App.



HydroStar unterscheidet sich grundlegend von allen herkömmlichen Gegenstromanlagen, denn die Turbinen erzeugen eine breite kraftvolle Strömung wie in einem natürlichen Gewässer. Dank dieser Technologie kann sich der Schwimmer ganz auf sein Training konzentrieren und muss nicht ständig sein Gleichgewicht austarieren, wie es bei der punktförmigen Strömung pumpenbetriebener Anlagen nötig ist. Die Turbinenschwimmanlage wird über die App, einen Piezo-Taster am Beckenrand oder eine Fernbedienung gesteuert. BINDER vertreibt die Anlage über autorisierte Fachhändler und bietet auf Wunsch ein Probeschwimmen an.



HydroStar von BINDER erzeugt eine breite kraftvolle Strömung und ermöglicht so ein effektives Ausdauerschwimmen.



HydroStar ist auch als Einhänge-System für die nachträgliche Installation in bestehenden Pools lieferbar. Die Anlage kann vom Fachmann mit wenigen Handgriffen installiert werden und fügt sich harmonisch in ihre Umgebung ein. Sie bietet die identischen Funktionen und dieselbe Leistung wie die fest eingebaute Ausführung.



Neben der einfachen Installation und der benutzerfreundlichen Bedienung überzeugt die Turbinenschwimmanlage auch durch ihre Effizienz: Sie verbraucht nur 20 bis 50 Prozent der Energie, die pumpenbetriebene Systeme benötigen. Die Turbinenschwimmanlage ist zudem äußerst wartungsarm, da die Gleitlager des Motors vom Wasser geschmiert werden und kein separater Trockenraum erforderlich ist. HydroStar ist in sechs Leistungsstufen mit Volumenströmen von 160 bis 550 m³ pro Stunde erhältlich sowie in zwei Sondergrößen 600 m³ bzw. 1200 m³ für besonders ambitionierte Schwimmer.

