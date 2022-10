Zusätzliche Trainingsprogramme

Binder24-App

Foto: © BINDER GmbH & Co. KG



Die Übungen sind für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis gleichermaßen geeignet. Der studierte Sportwissenschaftler war von 2014 bis 2020 professioneller Triathlet auf der Mittel- und Langdistanz. Für die Binder24-App hat der Triathlet insgesamt neun Übungseinheiten entwickelt – je drei in den Kategorien „Beginner“, „Advanced“ und „Professional“.

Jede Einheit startet mit einem kurzen Warm-up, um den Körper optimal auf das Training vorzubereiten. Es folgen verschiedene Übungen, die auch Schwimmhilfen wie Bretter, Flossen oder Paddles miteinbeziehen. Zwischen den einzelnen Einheiten gibt es aktive Erholungspausen, die für lockeres Schwimmen genutzt werden können. Am Ende jedes Moduls erfolgt ein Cool-down, das die Regeneration fördert.

Binder integriert die Trainingseinheiten von Matthias Knossalla nach und nach in die App: Im Drei-Monats-Rhythmus wird jeweils eine „Beginner“-, „Advanced“- und „Professional“-Einheit in der App freigeschaltet.



