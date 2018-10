Wie unter freiem Himmel

Regenduschen

Indem das Wasser drucklos und ohne Luftzusatz herabfällt, bilden sich weiche, voluminöse Tropfen.



Die Steuerung der Regenduschen kann manuell oder per Smart Tools erfolgen: Über die digitalen Bedienelemente können individuelle Duschprogramme per Knopfdruck abgerufen werden. Fotos: Thomas Popinger (rechts und links), Markus Jans (Mitte)



Geformt wie ein umgekehrter Fallschirm, treffen diese besonders sanft auf den Körper und lassen so das Gefühl echten Regens auf der Haut entstehen. Wahlweise mit Körperbrause und Regenvorhang ausgestattet, bringen die Regenduschen von Dornbracht den Regen in all seinen Facetten ins Bad: Während die Kopfbrause einen wohligen Schauer auf Gesicht, Nacken und Haare fallen lässt, umhüllt die Körperbrause nur Schultern und Oberkörper – Kopf und Gesicht bleiben dabei trocken. Der Regenvorhang umgibt den Körper im Karree und lässt die Außenwelt hinter einem fließenden Schleier zurücktreten. Die Steuerung kann manuell oder per Smart Tools erfolgen. Über die digitalen Bedienelemente können außerdem individuelle Duschprogramme abgerufen werden.



Mehr Infos unter: