Wegweisende Pooltechnologie

Auf mehr als 25 Jahren kontinuierlicher Weiterentwicklung der „Hoboxx“ Poolfiltertechnologie der Hofer Group basierend, vereint das System nun Innovation mit Nachhaltigkeit.

Die Hofer Group arbeitete hierfür mit dem Technologiepark NOI Südtirol sowie externen Partnern, darunter die Universität Trient, zusammen. Über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren folgte ein intensiver Prozess aus Konzeptplanung, technischer Entwicklung und umfangreichen Testphasen. Ende 2025 wurde die „Hoboxx Green“ nach einer umfangreichen Testphase erstmals offiziell vorgestellt.

Durch die deutliche Reduzierung des Wasser-, Energie- und Chemieverbrauchs setzt „Hoboxx Green“ neue Maßstäbe.

Das System präsentiert sich als wegweisende Technologie, die den Poolbetrieb nachhaltig neu definiert. Durch die deutliche Reduzierung des Wasser-, Energie- und Chemieverbrauchs setzt „Hoboxx Green“ neue Maßstäbe in Bezug auf Nachhaltigkeit, Betriebskosten und Komfort. Das Ergebnis sind dauerhaft klares Wasser, ein reduzierter ökologischer Fußabdruck und ein spürbarer Mehrwert für Hotelgäste. Damit trifft die Technologie den Nerv der Zeit: Nachhaltigkeit wird in der Hotellerie ebenso wie im privaten Wellnessbereich als zentrales Entscheidungskriterium gesehen.

Zu den Vorteilen von Hoboxx Green zählen laut Hofer Group bis zu 30 Prozent weniger Wasserverbrauch durch ein intelligentes Filtersystem, bis zu 20 Prozent weniger Energiebedarf dank effizienter Hydraulik und Steuerung sowie bis zu 25 Prozent weniger Chemieeinsatz durch eine innovative Aufbereitungstechnologie.

Mehr Infos unter www.hofergroup.com