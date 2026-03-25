Vigipool vernetzt Pooltechnik

CCEI – seit fast 50 Jahren ein Akteur in der europäischen Schwimmbadbranche und bekannt als Hersteller von elektrischen und elektronischen Schaltkästen, LED-Scheinwerfern und Technik für die Wasseraufbereitung – schafft mit Vigipool ein neues System für die Vernetzung der verschiedensten Geräte.

Vigipool umfasst eine Reihe von automatisierten und vernetzten Geräten innerhalb des Technikraums, die miteinander kommunizieren. Sie können mit einem Smartphone über ein und dieselbe App gesteuert werden. Dank seines modularen Aufbaus kann Vigipool flexibel an jede Poolkonfiguration angepasst werden und wächst mit den Bedürfnissen der Nutzer. Vernetzte Geräte wie beispielsweise der Schaltkasten Tild VP, pH- und Redox-Regler, Elektrolysegeräte oder Lichtcontroller kommunizieren nahtlos miteinander und werden automatisch erkannt. Die Installation ist einfach und zuverlässig: Die Geräte arbeiten drahtlos, ohne komplexe Verkabelung, und bleiben selbst bei WLAN- oder Stromausfällen funktionsfähig.

Drahtlos vernetzt: Mit Vigipool lassen sich einzelne Geräte ganz einfach über das Handy oder die Watch steuern.

Mit der neuen Apple-Watch-App bringt CCEI die Poolsteuerung sogar direkt ans Handgelenk. Der Poolfachhändler hat über die Website supervision.vigipool.com jederzeit Zugriff auf die angeschlossenen Anlagen. Er kann sich einwählen, mögliche Probleme sofort identifizieren und Wartungstouren organisieren.

Die Kontaktdaten des Herstellers CCEI finden Sie in unserem Herstellerprofil.

Weitere Informationen über die intelligente Pooltechnik mit Vigipool unter www.ccei-pool.com