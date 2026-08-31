Urlaub im Garten: Mit einer Gegenstromanlage von BINDER

Ein Pool mit Turbinenschwimmanlage bringt Urlaubsfeeling in den Garten (Bild: BINDER GmbH & Co. KG)

Das Badeparadies im eigenen Garten

Durch einen Pool mit Turbinenschwimmanlage werden Grundstücke noch attraktiver

Ein Pool ist die ideale Ergänzung für jeden Garten, denn er bietet Schwimm- und Badespaß für die ganze Familie. Mit einer Turbinenschwimmanlage von BINDER wird das Vergnügen noch größer: Sie schafft mit ihrer kraftvollen Strömung perfekte Bedingungen für das Ausdauerschwimmen, Wellness-Übungen und Aquajogging. Auf der GaLaBau vom 15. bis 18. September 2026 in Nürnberg können Besucher die leistungsstarken Systeme live erleben.

Eine Turbinenschwimmanlage von BINDER hat mit einer herkömmlichen Gegenstromanlage nicht viel gemein: Ihre Strömung ist viel breiter und stärker als die pumpenbetriebener Systeme. Der Körper wird vom Volumenstrom der Anlagen getragen und im Gleichgewicht gehalten: Dadurch kann sich der Schwimmer ganz auf seine Technik konzentrieren. Ein weiterer Vorteil gegenüber vergleichbaren Anlagen ist der niedrige Energiebedarf: Die Turbinen verbrauchen bis zu 80 Prozent weniger Strom. Hinzu kommt, dass die Anlagen im Winter nicht ausgebaut werden müssen.

BINDER bietet seine Turbinenschwimmanlagen in verschiedenen Ausführungen an – schließlich sind die Pools und die Bedürfnisse individuell. HydroStar eignet sich besonders für den Poolneubau: Die Anlage wird direkt in die Poolwand integriert. BINDER bietet aber auch Modelle für die nachträgliche Installation in bereits bestehende Becken mit verschiedenen Einbaulösungen an. Alle Turbinenschwimmanlagen sind äußerst kompakt in ihrer Bauweise, sodass der Montageaufwand ebenso gering ist wie der Platzbedarf der Anlagen. Becken ab einer Länge von gerade einmal 4,5 m verwandeln sich mit HydroStar in echte Langstreckenbecken. Weder ein Starkstromanschluss noch eine aufwändige Verkabelung sind für den Einbau der Systeme erforderlich.

Die Turbinenschwimmanlagen sind in verschiedenen Leistungsstufen mit Fördermengen von 160 m3 bis 1.200 m3 pro Stunde erhältlich. Für die komfortable Steuerung der Strömungsstärke stehen ein Taster im Becken, eine Fernbedienung und die BINDER24-App zur Verfügung. Interessenten können die turbinenbetriebenen Gegenstromanlagen bei einem kostenlosen Probeschwimmen unverbindlich testen. Für Fachhändler oder GaLa-Bau-Betriebe bietet BINDER zudem Vorführanlagen an. Mehr Infos gibt es unter www.binder24.com.

Besuchen Sie BINDER auf der GaLaBau vom 15. bis 18. September 2026 in Nürnberg auf dem Gemeinschaftsstand mit WaterBeck in Halle 3A an Stand 333.

Über BINDER

Die BINDER GmbH & Co. KG feierte 2023 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Das 2003 von Siegfried Binder in Hameln gegründete Unternehmen spezialisierte sich zunächst auf die Herstellung von Rohrmotoren für Schwimmbadabdeckungen. 2014 brachte BINDER dann die revolutionäre Turbinenschwimmanlage HydroStar auf den Markt, die den Nutzern ein naturnahes Schwimmgefühl vermittelt. Anders als pumpengesteuerte Gegenschwimmanlagen erzeugt HydroStar eine breite, gleichmäßige Strömung, die den ganzen Körper umfasst. Die Turbinenschwimmanlage ist einfach zu installieren und arbeitet äußerst energieeffizient. HydroStar begeistert Poolfreunde auf der ganzen Welt und wurde bereits mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet. Für den Einbau in bestehende Pools hat BINDER die Nachrüstanlage EasyStar entwickelt.