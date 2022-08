Systemlösungen sparen Zeit, Geld und Platz

Wasseraufbereitung

Die richtige Technik sorgt dabei für optimale Wasserqualität und schenkt Komfort durch intelligente Automatisierung. Dazu kommt ein energieoptimierter und umweltbewusster Betrieb des Schwimmbads.

Hört sich gut an aber ein tieferer Blick in die Materie zeigt dann schnell, dass so eine Technik sehr komplex sein kann. Ein Laie steigt da nicht mehr durch und der Schwimmbadfachmann investiert seine kostbare Zeit, um das richtige Paket für seinen Kunden zusammenzustellen.

(Foto: CF Group)

Die Auswahl der passenden Technik geht auch ganz einfach!

Eine Watercom Systemlösung spart Aufwand für Spezifikation und Kalkulation. Überdies profitieren alle Beteiligten von einer Reihe zusätzlicher Vorteile: so ein Wasseraufbereitungssystem ist durch den Hersteller bereits vorkonfiguriert, vorverdrahtet und vormontiert. Je nach Ausführung ist die Anlage auch schon vorverrohrt, die Messwasserleitungen und sogar die Impfstellen sind bereits gesetzt. Auf der Baustelle spart das fast einen ganzen Arbeitstag! Wertvolle Zeit die in der Saison für andere Projekte investiert werden kann und die die Montagekosten reduziert.

Doch das ist noch nicht alles: durch die kompakte Bauweise spart so ein System enorm Platz. Dazu sieht das Ganze noch wunderbar „aufgeräumt“ aus.

Hersteller wie die CF-Group bieten längst unterschiedlichste solcher Systeme an. Vom preiswerten Einsteigermodell Watercom Vitalia über das Eco-Modell Watercom Comfort bis hin zum top Pool- und Spa-Managementsystem Watercom dinotecNET+ ist für alle was dabei. Alle Systeme bestehen aus hochwertiger Filtertechnik inkl. Filterpumpe und Filtersteuerung sowie smarter Mess-, Regel- und Dosiertechnik. Auch der Fernzugriff per App oder über den PC ist möglich. Der Schwimmbadfachhändler kann also auch von der Ferne ganz unkompliziert unterstützen.

All in One Wasseraufbereitungssystem Watercom Vitalia. Auch in der Version mit Salz-Elektrolyse erhältlich. (Foto: CF Group)

Die integrierte Filtersteuerung spart Energie und reduziert Betriebsgeräusche. (Foto: CF Group)

Sogar die Impfstellen sind bereits gesetzt. (Foto: CF Group)

Dosierpumpen (Foto: CF Group)

In folgendem Video finden Sie weitere Infos zum neuen All in One Wasseraufbereitungssystem:

All-in-one-Wasseraufbereitungssystem

