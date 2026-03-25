Stilvoll am Pool

Pool-Magazin

Mit TIBBO präsentiert DEDON seine erste Kollektion aus Teakholz – eine stilvolle Verbindung von Innen- und Außenraum.

Entworfen vom britischen Designer-Duo Barber & Osgerby, vereint die Serie präzise Handwerkskunst, hohen Komfort und eine puristische, elegante Formensprache.

Stilvoll am Pool
Hochwertiges Teakholz bietet hervorragende Witterungsbeständigkeit und Haltbarkeit auch unter extremen Bedingungen. (Foto: ©DEDON)

Inspiration war das Material selbst

Gedrechseltes Teak begeistert durch seine natürliche, ölhaltige Textur und eine außergewöhnlich weiche Haptik. Jedes Möbelstück ist darauf ausgelegt, diese sinnliche Qualität hervorzuheben. Klare Linien und ausgewogene Proportionen prägen das Design – etwa beim großzügigen Esstisch für bis zu zehn Personen. Komfortable Polster, gerundete Rückenlehnen und eine eigens entwickelte Faser setzen einen warmen Kontrast zur architektonischen Strenge.

Stilvoll am Pool mit Dedon Möbel
Der Materialmix aus Teakholz, gewebter Faser und Stoff gibt der Kollektion aus Ess- und Loungemöbeln eine besonders luxuriöse Anmutung. (Foto: ©DEDON)

Gefertigt aus nachhaltig gewonnenem Teak überzeugt TIBBO durch Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit – im Innenraum warm golden, im Freien mit edler silbergrauer Patina.

Weitere Infos zur neuen TIBBO Kollektion und wie Sie stilvoll am Pool entspannen können unter www.dedon.de

Dieser Artikel ist in Ausgabe 77 des pool Magazins erschienen.

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