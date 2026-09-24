Sommerfeeling à la Sveti Stefan

Inspiriert von der gleichnamigen Halbinsel an der montenegrinischen Adriaküste, verbindet die Serie zeitloses Design mit entspanntem Urlaubsfeeling. Aktuell umfasst die Kollektion den großzügigen Pool Sitzsack Lungo, eine Wasserhängematte, das Piccolino Schwimmkissen und den praktischen Champagne Belt. Das charakteristische Schwarz-Weiß-Streifendesign macht die vielseitigen Begleiter zu stilvollen Hinguckern am Pool, auf der Terrasse oder im Garten.

Die Kollektion umfasst den großzügigen Pool Sitzsack Lungo, eine Wasserhängematte, das Piccolino Schwimmkissen und den praktischen Champagne Belt.

Auch bei den Materialien setzt chillisy® auf Qualität: Die textile Hülle besteht aus hochwertigem Premium-Acryl mit wassergeeignetem Spezial-Finish und ist dank wasserresistentem Reißverschluss optimal für den Einsatz am Wasser gerüstet. Reißfeste, farbechte Nähte und eine pflegeleichte Waschbarkeit bis 40 °C machen die Produkte besonders alltagstauglich. Alle verwendeten Materialien sind zudem nach OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert. Und das Beste: Alle chillisy® Produkte werden in Deutschland genäht – für Qualität, Langlebigkeit und echtes Made in Germany.

Weitere Infos und Produkte: www.chillisy-shop.com