Social-Media-Gewinnspiel mit chillisy®

Pool-Sitzsack

Foto: chillisy

Was du gewinnen kannst:

Einen stylischen Pool-Sitzsack „Mallorca“ von der Lifestyle-Marke chillisy® in deiner Wunschfarbe. Der schwimmende Sitzsack „Mallorca“ ist Luftmatratze, Schwimmsessel und Sonnenliege zugleich und bietet in der Größe von 160 x 120 cm ausreichend Platz, um auf dem Wasser zu relaxen. Der Sitzsack ist „Made in Germany“ und sowohl für Pool, Meer und See geeignet als auch an Land einsetzbar. Hier kann man einfach mal die Seele baumeln lassen.

Wie du teilnehmen kannst:

Über Instagram:

Folge @poolmagazin und @chillisy

Like den Gewinnspiel-Beitrag

Verlinke eine Freundin/einen Freund in den Kommentaren unter dem Beitrag.

Über Facebook:

Folge bei Facebook den Profilen vom Pool-Magazin und Chillisy®

Markiere den Gewinnspiel-Beitrag mit „Gefällt mir“

Die Beiträge dürfen gerne auch geteilt werden, das ist aber kein Muss.

Achtung: Doppelte Gewinnchance, wenn du auch auf beiden Plattformen teilnimmst.

Wir wünschen euch ganz viel Glück!

Das Gewinnspiel endet am 03.08.2022 um 23.59 Uhr. Die Gewinnerin / der Gewinner wird am 04.08.2022 per Zufallsprinzip getroffen und per PN benachrichtigt. Keine Barauszahlung. Alle Teilnahmebedingungen weiter unten.

Teilnahmebedingungen:

Social-Media-Gewinnspiel

1. Anwendungsbereich, Allgemeines

Diese Bedingungen finden Anwendung, wenn du an unserem Social-Media-Gewinnspiel teilnimmst. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen erkennen wir nicht an. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder eine Regelungslücke bestehen, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen tritt eine Bestimmung, welche dem Vertragszweck und den gesetzlichen Bestimmungen am nächsten kommt.

Bei dem Gewinnspiel handelt es sich um eine Aktion der Kober-Verlag GmbH, Rolandstraße 83, 50677 Köln in Zusammenarbeit mit chillisy, Lochbödele 23, 6500 Landeck, Österreich . Das Gewinnspiel wird nicht von Facebook, Instagram oder Meta unterstützt, gesponsert oder organisiert, steht in keiner Verbindung zu Facebook, Instagram oder Meta und ist somit kein Ansprechpartner bei Fragen. Sämtliche Fragen zum Gewinnspiel sind nicht an den jeweiligen Social-Media-Kanal, sondern an den Kober-Verlag zu richten, entweder per E-mail oder als Message auf dem jeweiligen Social-Media-Kanal.

2. Teilnahmevoraussetzungen

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen. Zur Teilnahme kann per Instagram oder/und Facebook teilgenommen werden. Mitarbeiter der Kober-Verlag GmbH und von chillisy sowie alle am Gewinnspiel beteiligten Personen und deren Familienangehörige sind ausgeschlossen. Ausgeschlossen wird auch, wer falsche Angaben zu seiner Person macht. Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die Kober-Verlag GmbH das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

Das Gewinnspiel beginnt am 20.07.2022 um 16.00 Uhr und endet am 03.08.2022 um 23.59 Uhr. Die Verlosung erfolgt am 04.08.2022.

Jeder Teilnehmer darf auf jeder Plattform nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen, kann seine Chance aber erhöhen, indem er auf beiden Plattformen teilnimmt. Gewinnen kann jeder Teilnehmer nur einen Preis.

Voraussetzungen, die zur Teilnahme am Gewinnspiel erfüllt sein müssen:

– Facebook: Der Teilnehmer muss dem Pool-Account folgen, dem Account von chillisy folgen und den Beitrag zum Gewinnspiel mit „Gefällt mir“ markieren. Es darf freiwillig geteilt und kommentiert werden, was aber keine Vorteile ergibt.

– Instagram: Der Teilnehmer muss dem Pool-Account folgen, dem Account von chillisy folgen, den Beitrag zum Gewinnspiel liken und eine Person in den Kommentaren markieren.

Mit Teilnahme und Veröffentlichung des Beitrags versicherst und gewährleistest du Folgendes: Dein Kommentar ist für ein Individuum, eine Partnerschaft oder ein Unternehmen weder diffamierend noch verleumderisch, verhetzend, aufgrund von Religion oder ethnischer Herkunft diskriminierend, bedrohend oder belästigend oder wirkt so. Du bist/Ihr seid alleiniger Urheber des Beitrags. Du gibst/Ihr gebt keinen Kommentar ab, der falsch, unzutreffend oder irreführend ist. Dein Post verletzt kein Copyright, eine Marke, ein Betriebsgeheimnis oder Persönlichkeitsrechte bzw. Datenschutzrechte eines Dritten. Du erhältst für deinen Post keine Zahlung oder andere Gegenleistung eines Dritten. Dein/ Post beinhaltet keine Informationen bezüglich anderer Websites, Adressen, E-Mail-Adressen, Kontaktinformationen oder Telefonnummern.

3. Gewinn

Gewinnen kann man ein Pool-Sitzkissen der Firma chillisy, Modell „Mallorca“ in der Größe 160x120cm und in Wunschfarbe (wenn lieferbar) . Unter allen Teilnehmern wird ein Gewinner ermittelt. Der Gewinner wird per Zufallsverfahren bestimmt und auf Social Media per Direktnachricht kontaktiert. Sollte sich der Gewinner innerhalb von 48 Stunden nach der Benachrichtigung über den Gewinn nicht gemeldet haben, verfällt sein Anspruch auf den Gewinn und es wird nach demselben Vorgehen ein neuer Gewinner für den Preis bestimmt. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten ist der Teilnehmer verantwortlich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

4. Datenschutz

Es werden keine personenbezogenen Daten an Dritte weitergeleitet oder Adressdaten verkauft. Die Kober-Verlag GmbH und chillisy speichern die personenbezogenen Daten der jeweiligen Teilnehmer/ in ausschließlich zum Zwecke der Gewinnspiel-Benachrichtigung. Der/Die Teilnehmer/in erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels und einer möglichen Gewinnabwicklung unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

Weitere Infos zu unseren Datenschutzbedingungen: https://www.pool-magazin.com/datenschutz

Der Teilnehmer kann jederzeit per schriftlichem Widerruf gegenüber Kober-Verlag GmbH die Einwilligung in die Speicherung aufheben. In diesem Fall ist der Teilnehmer von der Gewinnausschüttung ausgeschlossen.

5. Sonstiges

Wir behalten uns das Recht vor, jeden Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen, der gegen unsere Richtlinien oder gegen seine Gewährleistungen und Zusicherungen verstößt. Dies ist auch im Nachhinein noch möglich. Wir behalten uns das Recht der jederzeitigen Unterbrechung oder Beendigung des Gewinnspiels ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vor. Wir werden von diesem Recht insbesondere Gebrauch machen, wenn die weitere Durchführung des Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann.

Im Falle der Teilnahme an einem Gewinnspiel, das eine Abgabe eines Kommentars erfordert: Die Teilnehmer übertragen uns kostenlos, unbeschränkt, ausschließlich und unwiderruflich sämtliche urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstige Rechte an dem Post bzw. Bildern, Video, Filmen oder Kommentar. Der Teilnehmer kann der Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten bereits bei der Teilnahme oder nachträglich widersprechen. Mit der Teilnahme erklärst du dich damit einverstanden, dass wir deinen Post auch auf anderen Medien, beispielsweise auf unserer Homepage und auf anderen sozialen Netzwerken nutzen.

Eine Barauszahlung oder der Umtausch des Gewinns ist nicht möglich.

Der Rechtsweg bezüglich der Durchführung des Gewinnspiels und der Gewinnziehung ist ausgeschlossen.

6. Kontakt

Gerne beantworten wir Fragen zur Durchführung des Gewinnspiels:

Kober-Verlag GmbH, Rolandstraße 83, 50677 Köln, Tel.: +49(0)221/800334-24, Mail: info@pool-magazin.com