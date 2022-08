Sichere Abdichtung mit System

Abdichtung von Feuchträumen

So funktioniert Abdichtung mit Köpfchen: Mit den innovativen Systemlösungen von wedi lassen sich in kürzester Zeit und mit minimalem Arbeitsaufwand individuelle und zuverlässig abgedichtete Duschplätze gestalten. Das breite Portfolio bietet optimal aufeinander abgestimmte Produkte, die sich nach Belieben zu einem sicheren Komplettsystem kombinieren lassen und zu 100 Prozent wasserdicht sind.



Gerade in Nassräumen wie Badezimmern, Spa- oder Saunabereichen ist eine zuverlässige und sichere Abdichtung unerlässlich, um Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Besonders schnell und einfach gelingt das mit den wedi Produkten: Sowohl die klassische wedi Bauplatte als auch die bodengleichen Fundo Duschsysteme fungieren als zugelassene, nach DIN 18534 konforme Abdichtungen und lassen sich besonders zeitsparend, sicher und ohne viel Schmutz verarbeiten.

Zuverlässig abdichten

Die Dusche muss, wie alle vom Wasser beanspruchten Bereiche, mit einer Verbundabdichtung ausgeführt werden. wedi bietet für alle Situationen die passende Lösung: Ob wedi Bauplatte, bahnenförmige Abdichtung mit wedi Subliner, Bodenelement für bodengleiche Dusche, Dichtband, Dichtschlämme oder Kleb- und Dichtstoff – mit den normkonformen wedi Abdichtungssystemen ist der Verarbeiter beim Abdichten des Duschplatzes auf der sicheren Seite. Mit diesen Produkten kann eine Dusche sicher und effizient abgedichtet werden, wenn sie nach den Anforderungen zur Abdichtung von Innenräumen ausgeführt werden.

Weniger Gewerke – Schnittstellen reduzieren

Bei der Erstellung eines Duschplatzes sind unterschiedliche Gewerke involviert, weshalb insbesondere bei der Ausführung der Abdichtung eines Duschplatzes Fragen der Zuständigkeit entstehen. Durch die aufeinander abgestimmten wedi Produkte werden fehleranfällige Arbeitsschritte reduziert. Beispielsweise sind Ablauf und Gefälle bereits werkseitig in allen wedi Duschelementen vorgefertigt. Dem Fachhandwerker geht der Einbau schnell und sicher von der Hand.

Garantiert wasserdicht

Die bewährte wedi Bauplatte mit einem Kern aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum kann als zugelassenes plattenförmiges Abdichtungssystem mit den wedi Systemzubehör wie z. B. dem wedi 610 Kleb- und Dichtstoff normgerecht kombiniert werden. So ist die wedi Bauplatte nicht nur die perfekte Abdichtung, sondern ermöglicht auch das schnelle und einfache Ausgleichen von unebenen Untergründen – mit nur einem Produkt. Das Ergebnis: ein idealer Untergrund für Fliesen, Naturstein aber auch für die wedi Top Line – montagefertige Designoberflächen. Bereits im Werk vorgefertigte Modulwände mit integrierter Technik können in kürzester Zeit verarbeitet und installiert werden. Mit dem passenden wedi 610 Kleb- und Dichtstoff oder den wedi Tools Dichtbändern können Bauplattenstöße, Durchdringungen und Übergänge perfekt abgedichtet werden. Zudem lassen sich die leichten Wand- und Bodenplatten problemlos zuschneiden, ohne ihre Dichtigkeit und Stabilität zu verlieren. wedi garantiert die Qualität seiner Produkte und bietet auf das gesamte Preislistensortiment, eine 10-jährige Garantie. Für einen zertifizierten wedi Fachbetrieb gewährt wedi auf den gesamten Duschplatz 15 Jahre Garantie, sowie 20 Jahre Garantie auf ein gesamtes wedi Bad. So erhalten Fachhandwerker wie Nutzer höchste Sicherheit im System.