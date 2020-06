Schnell zur Wunschmarkise

Sonnenschutz

Auf der Suche nach einer Markise helfen nützliche Online-Tools: so zum Beispiel der Konfigurator von markilux. Mit ihm findet sich schnell der passende Sonnenschutz.



Der neue Produktkonfigurator auf der Website von markilux lässt sich intuitiv bedienen und führt so schnell zu einer Markise ganz nach Wunsch. (Foto: markilux)



Wer vorhat, eine Markise für Terrasse oder Balkon zu kaufen, der wird sich über ein praktisches Tool freuen: den Produktkonfigurator von markilux. Das gerade wieder neu aufgelegte Webtool ist kinderleicht zu bedienen. Es lädt dazu ein, verschiedene Produkte, Farben sowie Extras auszuprobieren und seine Wunschmarkise individuell zu gestalten.

Mit anschaulicher 3D-Ansicht

Dabei überzeugt der Konfigurator durch seine einfache, intuitive Navigation und die neue 3D-Ansicht, die sich nach der Wahl eines Markisenmodells öffnet. Mit wenigen Klicks sind die Maße festgelegt, ebenso Gestellfarbe, Tuchfarbe und Dessin. Hierzu kann man Wärmestrahler, Lichtsysteme oder „Schattenplus“ kombinieren, eine weitere Markise, die sich bei Bedarf als Sichtschutz ausfahren lässt. Das 3D-Modell ist beliebig schwenkbar und es gibt eine Zoomfunktion. Es ist sogar möglich, die virtuelle Ansicht von unten zu betrachten. Wer es noch anschaulicher möchte, der lässt sich die Auswahl in einer Hausansicht zeigen. Auch hier können verschiedene Perspektiven gewählt werden.



(Foto: markilux)



Eine Übersicht fasst zusammen, für welches Modell, welche Farben und welche favorisierten Tuchdessins man sich entschieden hat. Zudem kann man weitere technische Details festlegen. Die Auswahl lässt sich speichern und später erneut laden. Praktisch bei dem Tool ist auch, dass jeder selbst entscheiden kann, was in welcher Reihenfolge konfiguriert wird. Ist die Wunschmarkise gefunden, dann heißt es nur noch eine Preisanfrage zu stellen und ein kooperierender Fachbetrieb kümmert sich darum, dass der Sonnenschutz nach Wunsch gefertigt und später montiert wird.



(Foto: markilux)



Wer sich also auf den Sommer einstimmen möchte, der kann ab jetzt nach Lust und Laune mit dem Online-Tool experimentieren und schnell die passende Markise finden.



