reha up – das therapeutische Reha- und Wassergymnastik-Kissen

reha up und ist ein leicht instabiles Kissen, das sich durch seine hohe Schwimmfähigkeit auszeichnet, handlich und leicht sowie durch innenliegende und austauschbare EPS – Perlen extrem flexibel ist und schnell trocknet. Ein lästiges und zeitaufwändiges Aufpumpen entfällt. Das Kissen ist verrottungsfest, frei von PVC und ausgestattet mit einem speziellen Sicherheitsverschluss (Kindersicherung) und kann Physiotherapeuten bei der Arbeit sowohl im Wasser als auch außerhalb in zwei Bereichen unterstützten:



In der Prävention

• können Übungen mit reha up aufgrund einer bewussten Instabilität helfen, Verletzungen der oberen und unteren Gliedmaßen sowie der Körpermitte vorzubeugen.

• kann das Kissen außerdem den Kraft- und Muskelzuwachs unterstützen, das Gleichgewicht verbessern und Stürzen vorbeugen.









In der Rehabilitation

• kann es die Muskelaktivität und Stabilität der Körpermitte erhöhen, die neuronale Kontrolle der Wirbelsäule stärken und helfen, chronische Schmerzen im unteren Rückenbereich zu reduzieren.

• bietet das „reha up“-Kissen im Wasser Komfort, Sicherheit und Stabilität und ermöglicht so Patienten mit eingeschränkter Mobilität die Durchführung physiotherapeutischer Übungen.



Das Kissen ist eine Neuentwicklung der Polsterei- und Sattlermeisterin Ulrike Pieper, die mit ihrer kleinen Manufaktur im spanischen Denia auch individuelle Maßanfertigungen für verschiedene Therapien als Sitz – und Rückenkissen möglich macht.



Erfahrungen von zufriedenen Kunden

Hallo Frau Pieper,

ich möchte mich für die freundliche und kompetente Beratung in Verbindung mit meiner Kaufentscheidung für das Wassergymnastik- und Rehakissen „ reha up „ bedanken. Endlich habe ich meine Angst vor dem Wasser überwunden, die mich seit einem unvergesslichen Erlebnis im Alter von 7 Jahren begleitet. Mit dem Kissen fühle ich mich sicher, wenn ich ins Wasser gehe, wenn ich mich darin bewege, wenn ich endlich schwimme.

Mittlerweile gehe ich jeden Tag mit Begeisterung in den Pool. Das Kissen ist mein ständiger Begleiter, beim Schwimmen gibt es mir das Gefühl von Sicherheit, zwischendurch das Gefühl von Entspannung, wenn ich mich im Wasser auf dem Kissen für einen Moment ausruhen möchte.

58 Jahre gehörte das Schwimmen zu den nicht erlebten Freuden in meinem Leben. Das Kissen veränderte das innerhalb kürzester Zeit. Danke für diese tolle Idee, danke an alle, die das ermöglicht haben. Ich hoffe, dass viele ebenso wie ich dieses Glücksgefühl erleben können.

Von der Costa Blanca liebe Grüße

Mira









