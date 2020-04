Gartenmöbel

Am Rand des Schwimmbeckens oder am Rand der Terrasse, auf jedem Stadtbalkon oder mitten im Garten: Mit den Elementen der Valencia Lounge von Garpa findet ein Ruhepol in jeder luftigen Lage zur angemessenen Größe.







Extra breit und besonders tief bieten Chaiselongues, Mittelelemente und Eckmodule aus Teak mit ihren quer verlaufenden Sitz- und Rückenlehnen und ausgestellten Beinen viel Raum zum Anlehnen.







Dicke, von Kedern gerahmte Polster und Federkissen in frischen Farben setzen dazu sommerliche Akzente. Die großen Kissen sind im Preis des Möbels enthalten und in drei verschiedenen Farbtönen erhältlich. Separat erhältliche Feder- und Zierkissen machen den Komfort perfekt.







Ein Hocker dient mit aufgelegtem Polster als Sitz, ein Couchtisch mit Keramikplatte und in passender Höhe erweitert die Möglichkeiten. Für den Winter sind passgenaue Abdeckhauben verfügbar.



Weitere Informationen unter: