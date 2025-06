Eine Wärmepumpe ist eine energieeffiziente, nachhaltige Lösung und verlängert Ihre Badesaison erheblich. Indem sie der Umgebungsluft Wärme entzieht und diese effizient an das Poolwasser überträgt, sorgt eine Wärmepumpe für eine konstante und angenehme Wassertemperatur.

Dank der Invertertechnologie sind Wärmepumpen effizienter und kostengünstiger als je zuvor. PPG Germany ist ein Vorreiter bei Inverter-Wärmepumpen. Als Pionier hat PPG den europäischen Schwimmbadmarkt ‚aufgewärmt‘.

Vorteile der Wechselrichter-Technologie

Herkömmliche Wärmepumpen arbeiten mit einem Ein/Aus-System, bei dem der Kompressor immer mit voller Leistung läuft oder ganz abgeschaltet wird. Dies führt zu höheren Energiekosten und Schwankungen der Wassertemperatur. Inverter-Wärmepumpen passen die Drehzahl von Kompressor und Gebläse dynamisch an den Wärmebedarf an, was sie wesentlich effizienter und leiser macht.

Höhere Effizienz und Energieeinsparungen Die Invertertechnologie reduziert den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Wärmepumpen erheblich.

Konstante Wassertemperatur Die Wärmepumpe passt die Leistung automatisch an, um Temperaturschwankungen zu minimieren. Das sorgt für mehr Komfort.

Leiser Betrieb Da Kompressor und Gebläse nicht ständig mit voller Leistung laufen, arbeiten Inverter-Wärmepumpen flüsterleise – ideal für private Pools.

Lange Lebensdauer Weniger abruptes Starten und Stoppen vermeidet schnellen Verschleiß. Das ist eine Garantie für ein langlebiges Gerät.



X20 Black Perfect Pro Pool Power Package Performance





Gemeinsam mit PPG finden Sie die perfekte Inverter-Wärmepumpe für jedes Projekt

Möchten Sie mehr über das umfangreiche Sortiment an Wärmepumpen von PPG Germany erfahren? Oder suchen Sie gezielt nach der besten Lösung für Ihr Projekt? Besuchen Sie www.polletpoolgroup.de oder zögern Sie nicht, das deutschsprachige PPG-Team zu kontaktieren unter info@polletpoolgroup.com oder +49 6181 706 3775. PPG hilft Ihnen gerne weiter!



Das Profil des Herstellers finden Sie hier: PPG Germany