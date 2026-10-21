Piscine Global 2026: Binder zeigt zwei Neuheiten

Auf der Piscine Global in Lyon präsentiert BINDER nicht nur seine äußerst kompakte Turbinenschwimmanlage LittleStarlet. Die Fachbesucher können sich auch ein Bild von der innovativen Strömungsturbine HydroStar PRO machen: Sie bringt Wildwasser-Feeling in Künstliche Flüsse von Hotels, Freizeitbädern oder Campingplätzen.

Die kompakte Turbinenschwimmanlage LittleStarlet benötigt kaum Platz im Pool (Bild: BINDER GmbH & Co. KG)

Die neue Turbinenschwimmanlage LittleStarlet ist das schnelle und einfache Pool-Upgrade, denn sie lässt sich im Handumdrehen nachrüsten. Mit ihren geringen Abmessungen (Ø 25 cm x 40 cm) findet das System sogar auf einer Treppenstufe im Becken Platz. Auch auf dem Technikschacht bestehender Anlagen kann LittleStarlet problemlos installiert werden. Poolbesitzer können so ein bereits vorhandenes, schwächeres Pumpensystem ganz ohne das Aufbohren der Beckenwand austauschen. Trotz ihrer geringen Größe erzeugt LittleStarlet einen breiten kraftvollen Volumenstrom von 180 m3 pro Stunde, der auch in kleinen Pools ein ausdauerndes Training ermöglicht.

Mit der Strömung von HydroStar PRO wird der Lazy River zum Besuchermagnet (Bild: BINDER GmbH & Co. KG)

Mit der Strömungsturbine HydroStar PRO bringt BINDER das einzigartige Schwimmgefühl seiner Anlagen in die Lazy River von Hotels, Spaßbädern und Campingplätzen. Die naturnahe Strömung sorgt in den künstlichen Flüssen für ein ganz besonderes Wasser-Erlebnis.

HydroStar PRO ist schnell installiert, benötigt 80 Prozent weniger Energie als pumpenbetriebene Systeme und muss im Winter nicht ausgebaut werden. Viele Freizeitbäder und Hotels in Europa setzen die Strömungsturbine bereits erfolgreich ein.

Besuchen Sie BINDER auf der Piscine Global vom 17. bis 20. November 2026 in Lyon an Stand 4J102.

Über BINDER

Die BINDER GmbH & Co. KG feierte 2023 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Das 2003 von Siegfried Binder in Hameln gegründete Unternehmen spezialisierte sich zunächst auf die Herstellung von Rohrmotoren für Schwimmbadabdeckungen. 2014 brachte BINDER dann die revolutionäre Turbinenschwimmanlage HydroStar auf den Markt, die den Nutzern ein naturnahes Schwimmgefühl vermittelt. Anders als pumpengesteuerte Gegenschwimmanlagen erzeugt HydroStar eine breite, gleichmäßige Strömung, die den ganzen Körper umfasst. Die Turbinenschwimmanlage ist einfach zu installieren und arbeitet äußerst energieeffizient. HydroStar begeistert Poolfreunde auf der ganzen Welt und wurde bereits mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet. Für den Einbau in bestehende Pools hat BINDER die Nachrüstanlage EasyStar entwickelt.