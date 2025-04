Perfekter Treffpunkt am Pool

Während im geräumigen Inneren die gesamte Pooltechnik gut zugänglich Platz findet, wird das stylische Äußere zum geselligen Treffpunkt für Sonnenanbeter und Nachtschwärmer. Mit modernster Technik gefertigt, überzeugt das Material haptisch und visuell.

Die Poolbar „Oyster“ von der Leidenfrost-Pool GmbH lädt zum gemütlichen Beisammensein mit Freunden ein. (Foto: ©Leidenfrost-pool GmbH)

Die Poolbar bietet Platz für Getränke und Speisen, die in lockerer Atmosphäre serviert einfach viel besser schmecken. Durchdachte Accessoires – wie die integrierten USB-Stecker für das omnipräsente Handy-Ladegerät – machen den Tag am Pool ebenso entspannt wie die in die Sitzbank integrierten Stauräume oder die optionalen Halterungen für Weinkühler und Gartenkräuter.

Im Inneren der Poolbar findet die gesamte Technik Platz.

In die Deckplatte aus edlem Corian ist ein Design-Waschbecken integriert. Eine individuelle LED-Beleuchtung sorgt in den Abendstunden für angenehme Atmosphäre und macht die Bar zur begehrten Chillout-Zone direkt am Pool. Optional gibt es zur Poolbar ein Beistellmöbel, in dem beispielsweise Zeitschriften oder Badeutensilien untergebracht werden können.

Die erhältlichen Beistellmöbel bieten zusätzlichen Stauraum und dienen gleichzeitig als kleine Sitzmöglichkeit.

Seit 1972 fertigt die Leidenfrost Poolmanufaktur aus Eggenburg im niederösterreichischen Bezirk Horn Schwimmbecken aus Faserverbundkunststoff und bietet seinen Kunden darüber hinaus einen Komplettservice für den persönlichen Outdoor-Livingroom an.

Alle Kontaktdaten finden Sie im Herstellerprofil und weitere Infos zum Produkt unter www.leidenfrost.at