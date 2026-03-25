Neue Poolsteuerung Yellow

Pool-Magazin

Dinotec bringt eine neue Schwimmbadsteuerung auf den Markt, die pH-, Redox- oder Aktivsauerstoffregelung mit integrierter Dosiertechnik umfasst.

Die smartphone-ähnliche Bedienung sowie die neu entwickelte interaktive Software der Steuerung überzeugen durch ihre Einfachheit, Übersicht und Logik.

Der kapazitive 5“-Touchscreen, konzeptbezogene Hilfefunktionen, Fernzugriff per dino­Connect und Funktionen wie Snapshot-Backup, RFID-Login und unterstützende visuelle Kommunikation per Signature-Light machen den Yellow zu einem Premiumgerät. Intelligente Details wie die Hilfefunktion per Fingertipp, ein Technikbildschirm mit Anlagestatus auf einen Blick sowie ein integriertes Wartungs- und Bestellsystem erleichtern die Arbeit für Fachhändler und machen den Betrieb für Poolbesitzer bequemer, sicherer und effizienter.

Neue Poolsteuerung Yellow von Dinotec
Ab April 2026 erhältlich: Yellow von Dinotec

Mit der kostenlosen dinoConnect-App und Webanbindung lässt sich die Anlage jederzeit und von überall steuern – inklusive Fernwartungszugriff durch den Fachhändler. So entstehen mehr Komfort für den Endkunden und zusätzliche Servicepotenziale für den Fachhandel. Dank Plug-and-Play-Steckersystem ist die Installation schnell und sicher. Egal ob Wärmepumpe, mehrstufige Filterpumpe oder Unterwasserbeleuchtung: Alles wird über den Yellow gesteuert – und das zu einem attraktiven Preis.

Eine breite Palette an Zubehör (Messzellen, Sauglanzen etc.) und Erweiterungen (beispielsweise freies Chlor, DMX-Anbindung) runden das Yellow-Angebot ab.

Mehr Informationen zum Produkt unter www.dinotec.de

Dieser Artikel ist in Ausgabe 77 des pool Magazins erschienen.

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