Neue Poolsteuerung Yellow
Dinotec bringt eine neue Schwimmbadsteuerung auf den Markt, die pH-, Redox- oder Aktivsauerstoffregelung mit integrierter Dosiertechnik umfasst.
Die smartphone-ähnliche Bedienung sowie die neu entwickelte interaktive Software der Steuerung überzeugen durch ihre Einfachheit, Übersicht und Logik.
Der kapazitive 5“-Touchscreen, konzeptbezogene Hilfefunktionen, Fernzugriff per dinoConnect und Funktionen wie Snapshot-Backup, RFID-Login und unterstützende visuelle Kommunikation per Signature-Light machen den Yellow zu einem Premiumgerät. Intelligente Details wie die Hilfefunktion per Fingertipp, ein Technikbildschirm mit Anlagestatus auf einen Blick sowie ein integriertes Wartungs- und Bestellsystem erleichtern die Arbeit für Fachhändler und machen den Betrieb für Poolbesitzer bequemer, sicherer und effizienter.
Mit der kostenlosen dinoConnect-App und Webanbindung lässt sich die Anlage jederzeit und von überall steuern – inklusive Fernwartungszugriff durch den Fachhändler. So entstehen mehr Komfort für den Endkunden und zusätzliche Servicepotenziale für den Fachhandel. Dank Plug-and-Play-Steckersystem ist die Installation schnell und sicher. Egal ob Wärmepumpe, mehrstufige Filterpumpe oder Unterwasserbeleuchtung: Alles wird über den Yellow gesteuert – und das zu einem attraktiven Preis.
Eine breite Palette an Zubehör (Messzellen, Sauglanzen etc.) und Erweiterungen (beispielsweise freies Chlor, DMX-Anbindung) runden das Yellow-Angebot ab.
Mehr Informationen zum Produkt unter www.dinotec.de