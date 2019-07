Neue LED-Beleuchtung bringt Atmosphäre in den Pool

LED-Beleuchtung

Mit der Turbinenschwimmanlage HydroStar von BINDER kann man perfekt vom Alltagsstress abschalten. Für die passende Stimmung sorgt ab sofort die neue LED-Schachtbeleuchtung. Sie taucht die Wasseroberfläche wahlweise in rotes, gelbes, blaues oder grünes Licht.

„Wir wollten unseren Kunden eine noch bessere Leuchtkraft bieten als mit unseren bisherigen RGB-Scheinwerfern“

so Produktmanager Fabian Drömer. Die neue LED leuchtet deshalb je nach Größe mit 850, 1700 oder 3400 Lumen. Sie wird im Einbauschacht unterhalb der Turbine installiert und bequem über die Funkfernbedienung der Turbinenschwimmanlage oder mit der kostenlosen HydroStar-App gesteuert. Mit der Fernbedienung kann die Lichtintensität in sechs Stufen eingestellt werden, über die App ist eine stufenlose Anpassung möglich.



Die neue LED-Schachtbeleuchtung von BINDER taucht die Wasseroberfläche des Pools in ein stimmungsvolles Licht.



Die LED ist in zwei Längen lieferbar (75 und 150 cm) und wechselt automatisch die Farben. Über die Fernbedienung lässt sich der Farbwechsel anhalten, mit der App ist sogar die Anwahl einer bestimmten Farbe möglich. Die neue LED kann in Pool-Neubauten ebenso leicht installiert werden wie in bestehenden Einbauschächten mit Konsolen-Turbinenbefestigung.



Die Turbinenschwimmanlage HydroStar von BINDER eignet sich ideal für das Ausdauerschwimmen sowie für zahlreiche Wellness-Anwendungen, denn sie erzeugt eine breite kraftvolle Strömung wie in einem natürlichen Gewässer. HydroStar wird in sechs Leistungsstufen mit Volumenströmen von 160 bis 500 m3 pro Stunde gefertigt sowie in zwei Sondergrößen mit Fördermengen von 600 bzw. 1200 m3. Das System verbraucht nur etwa 20 bis 50 Prozent der Energie, die herkömmliche pumpenbetriebene Anlagen benötigen. Es ist zudem äußerst wartungsarm.



HydroStar kann in neuen wie in bestehenden Pools eingebaut werden. Die Turbinenschwimm-anlage und das Zubehör sind bei ausgewählten Schwimmbad-Fachhändlern erhältlich



