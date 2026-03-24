Neue kompakte Nachrüstanlage

Auf der vergangenen aquanale in Köln präsentierte das familiengeführte Unternehmen Binder aus dem niedersächsischen Hameln mit der Gegenstromanlage „LittleStarlet“ eine neue, kompakte Turbinenschwimmanlage für sportlich ambitionierte Hobbyschwimmer, die Wert auf Technik und Komfort legen.

LittleStarlet lässt sich unkompliziert am Beckenrand oder auf vorhandenen Treppenstufen installieren.

Der Hauptvorteil von LittleStarlet ist die flexible Nachrüstbarkeit: Das Gerät lässt sich dank seiner geringen Abmessungen sogar auf einer Treppenstufe im Pool installieren. Da LittleStarlet nur einen Durchmesser von rund 25 Zentimetern aufweist, kann sie zudem ganz einfach auf die Düse oder den Technikschacht bestehender Anlagen aufgesetzt werden.

Stilvolle Optik: Der integrierte LED-Ring wird zum optischen Highlight im Becken.

Von der Nachrüstanlage EasyStar unterscheidet sich LittleStarlet zum einen durch die noch kompakteren Abmessungen (40 cm x 35 cm), die eine Montage selbst in sehr beengten Platzverhältnissen ermöglicht. Dafür wurde der Motor weiter verkleinert und seine Leistung optimiert. Zum anderen hat Binder für LittleStarlet ein komplett neues Gehäuse entwickelt, an dessen Ausström­öffnung der LED-Ring integriert ist. Vollständig neu konstruiert wurde auch der Impeller von LittleStarlet. Er erzeugt eine kräftige, gleichmäßige Strömung und arbeitet dennoch energiesparend.

Alle Infos zu Binder finden Sie in unserem Herstellerprofil.

Mehr zur neuen Turbinenschwimmanlage LittleStarlet außerdem unter www.binder24.com