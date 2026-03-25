Neue Filterserie Atlantica

Diese Filterkessel sind in mehreren Durchmessern verfügbar und decken so unterschiedliche Leistungsanforderungen ab.



Für Anwendungen mit besonders hohen Anforderungen an die Wasserqualität steht der Hochschicht-Filterkessel „Atlantica-Plus“ zur Verfügung. Diese Variante zeichnet sich durch ein besonders tiefes Filterbett und seitliche Düsenplatten aus, was zu einer höheren Filterfläche und damit zu feineren Filtrationsergebnissen führt – ideal für stark frequentierte Pools oder Großanlagen. Die Filterkessel sind sehr druckbeständig: Betriebsdruck bis zu 1,47 bar, maximaler Druck: 2,45 bar. Der Betriebsdruck kann über das Manometer, das sich im Be-/Entlüfter am Filterkessel befindet, kontrolliert werden.

Die neuen Filterkessel aus der Serie „Atlantica“ sind in verschiedenen Varianten erhältlich.



Neben dem Standard 6-Wege-Side-Mount-Ventil gibt es auch die Variante mit BESGO 5-Wege-Ventil. Diese Alternative zeichnet sich durch eine kompaktere Ventilgarnitur aus und eignet sich besonders dort, wo der Platz begrenzt ist.

Ein Vorteil der Filterkessel ist auch das leichte Gewicht, das das Handling deutlich vereinfacht. Um den Filterkessel zu entleeren, befindet sich unten am Kessel ein Entleerhahn. Durch die 30 cm große Öffnung oben am Filterkessel können sehr leicht Wartungsarbeiten, wie zum Beispiel der Tausch des Filtermediums, vorgenommen werden. Außerdem lässt sich der Diffusor zur Seite wegklappen, was den Tausch des Filtermediums weiter vereinfacht.

Mehr Informationen zum Hersteller hier und zu der neuen Filterserie unter www.okuonline.de