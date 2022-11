PoolLab 2.0 Photometer

Schon das PoolLab 1.0 fand mit über 45.000 neuen Nutzern pro Jahr großen Zuspruch. Mit dem PoolLab 2.0 will Water-i.d. neue Maßstäbe setzen und fährt dafür erneut die neueste Technik auf.

So wird das PoolLab 2 nicht nur eine sondern gleich drei parallele Messkammern besitzen, um bis zu drei Wasserwerte parallel messen zu können. Bereits mit zwei Tastenschritten gelangt man zum Messergebnis.

Das PoolLab 2 kann 24 Pool-Wasserwerte messen (PoolLab 1 = 13), darunter neben Chlor, Aktivsauerstoff, pH, Alkalinität und Cyanursäure auch Härte, Kupfer, Phosphat und viele mehr.

Das PoolLab 2 wird, wie schon das Vorgängermodell, IP68 wasserfest sein, um das zu messende Wasser direkt aus dem Pool in die auswechselbare Messkammer schöpfen zu können. Wie beim PoolLab 1 kann auch beim PoolLab 2 die zwar fest eingebaute aber wechselbare dreifach-Küvette ausgetauscht werden.

Neben der vom PoolLab 1 bekannten Bluetooth-Verbindung zur kostenfreien LabCOM App wird das PoolLab 2 auch eine WiFi-Verbindung haben, um ohne Umweg über die LabCOM-App mit der LabCOM-Cloud kommunizieren zu können. Dies ermöglicht die unmittelbare Synchronisierung mit der Cloud, so dass die Messdaten in „real-time“ in der App, der Software auf dem PC oder Tablet oder im Browser verfügbar sind. Zudem kann der Nutzer über die App verschiedene Wasserquellen (z.B. „Pool 1“, „Pool 2“) anlegen und diese auf dem PoolLab 2 speichern, so dass die Messergebnisse immer kontengenau abgelegt und synchronisiert werden.

Das PoolLab 2.0 ist ab Ende März 2023 verfügbar.

Mehr Infos unter www.water-id.com und www.poollab.org