Neu: Extrem kompakte Gegenstromanlage von BINDER

Die neue kompakte Nachrüstanlage Little Starlet von BINDER eignet sich selbst für sehr enge Bauräume (Bild: BINDER GmbH & Co. KG)

Schwimmspaß in jedem Pool

Aquanale 2025: Binder stellt extrem kompakte Gegenstromanlage vor

Gleich zwei Neuheiten präsentierte BINDER auf der aquanale 2025 in Köln. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stand die neue, sehr kompakte Nachrüstanlage LittleStarlet. Die Turbinenschwimmanlage lässt sich noch einfacher installieren als EasyStar und kann selbst in engen Bauräumen problemlos montiert werden. Für großes Interesse bei den Besuchern sorgte auch ein solarbetriebenes Antriebssystem für Poolabdeckungen.

Die neue, kompakte Turbinenschwimmanlage LittleStarlet wurde für sportlich ambitionierte Hobbyschwimmer entwickelt, die Wert auf Komfort legen. Der Hauptvorteil von LittleStarlet ist die flexible Nachrüstbarkeit: Das Gerät lässt sich dank seiner geringen Abmessungen sogar auf einer Treppenstufe im Pool installieren. Da LittleStarlet nur einen Durchmesser von rund 25 Zentimeter aufweist, kann sie zudem ganz einfach auf die Düse oder den Technikschacht bestehender Anlagen aufgesetzt werden. So kann ein schwächeres Pumpensystem ganz ohne das Aufbohren der Beckenwand ausgetauscht werden.

Von der Nachrüstanlage EasyStar unterscheidet sich LittleStarlet zum einen durch die noch kompakteren Abmessungen (Ø 25 cm x 40 cm), die eine Montage der Anlage selbst in sehr beengten Platzverhältnissen ermöglicht. Dafür wurde der Motor weiter verkleinert und seine Leistung optimiert. Zum anderen hat BINDER für LittleStarlet ein komplett neues Gehäuse entwickelt, an dessen Ausströmöffnung der LED Ring integriert ist. Vollständig neu konstruiert wurde auch der Impeller von LittleStarlet: Er erzeugt eine kräftige, gleichmäßige Strömung und arbeitet dennoch energiesparend.

Klimaneutraler Antrieb für Poolabdeckungen

Ein weiteres Highlight am Messestand war das neue solarbetriebene Antriebssystem für Oberflur-Poolabdeckungen. Das Herzstück des Antriebs bildet ein bewährter Elektromotor mit vierstufigem Planetengetriebe. Er wird durch eine Steuerplatine ergänzt, die direkt in das Motorgehäuse integriert ist. Durch diese Bauweise reduziert sich der Verdrahtungsaufwand für den Poolbauer erheblich.

Das neue Antriebssystem arbeitet mit einem kleinen Solarmodul (ca. DIN A4-Größe) sowie einem Akku. Passende Akkus und Solarmodule können bei entsprechenden Stückzahlen über BINDER bezogen werden. Die Solarsteuerplatine des Elektromotors entstammt dem neuen Motorsteuerungsbaukasten von BINDER, auf dessen Basis künftig weitere moderne Steuerungen entstehen. Ihr Vorteil: eine verbesserte Regelbarkeit und eine besonders einfache Einrichtung.

Das neue Antriebssystem von BINDER bewegt Oberflur-Poolabdeckungen klimafreundlich mit Sonnenenergie (Bild: BINDER GmbH & Co. KG)

Über BINDER

Die BINDER GmbH & Co. KG feierte 2023 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Das 2003 von Siegfried Binder in Hameln gegründete Unternehmen spezialisierte sich zunächst auf die Herstellung von Rohrmotoren für Schwimmbadabdeckungen. 2014 brachte BINDER dann die revolutionäre Turbinenschwimmanlage HydroStar auf den Markt, die den Nutzern ein naturnahes Schwimmgefühl vermittelt. Anders als pumpengesteuerte Gegenschwimmanlagen erzeugt HydroStar eine breite, gleichmäßige Strömung, die den ganzen Körper umfasst. Die Turbinenschwimmanlage ist einfach zu installieren und arbeitet äußerst energieeffizient. HydroStar begeistert Poolfreunde auf der ganzen Welt und wurde bereits mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet. Für den Einbau in bestehende Pools hat BINDER die Nachrüstanlage EasyStar entwickelt.