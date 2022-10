Nachhaltig agil sitzen: to-swift in neuen Farben

Flexibler Steh-Sitz-Hocker von Trendoffice

Bewegung fördert den Denkprozess – ganz besonders im Meeting oder im starren Homeoffice. Denn wer häufiger die Sitzposition ändert, fühlt sich wohler bei der Arbeit. Der platzsparende to-swift der Dauphin-Marke Trendoffice bringt ordentlich Dynamik an den Arbeitsplatz. Den Steh-Sitz-Hocker gibt es jetzt in vier neuen Farben und aus nachhaltigen Materialien.

Den vom italienischen Designer-Trio Scagnellato, Ferrarese und Bertolini entworfenen to-swift mit umweltfreundlichem Tonal-Sitzbezug und einer ozeanblauen Version aus 100% Recycling-Kunststoff gibt es nun in insgesamt sechs attraktiven Farben. (Foto: Dauphin HumanDesign Group)

Klein, leicht, multifunktional: Egal ob im Büro, am Konferenztisch oder am Homeoffice-Schreibtisch: to-swift ermöglicht agiles Sitzen. Der Steh-Sitz-Hocker von Trendoffice punktet mit intuitiver Höhenverstellung, einer lässigen Wippfunktion sowie einem rutschfesten Fuß, der sowohl auf glatten als auch auf Teppichböden sicheren Halt findet.

Nun gibt es den flexiblen Büro-Begleiter in vier stylischen neuen Kunststofffarben: Ab sofort kommt der to-swift in knalligem Korallenrot, zartem Limonengelb, zurückhaltendem Sand oder kräftigem Ozeanblau daher. Farblich dazu passend sind die Sitzbezüge aus umweltschonendem Tonal-Stoff, der zu 99% aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird und daher das Oeko-Tex-Zertifikat sowie das EU Ecolabel trägt. Das ozeanblaue to-swift-Modell besteht sogar zu 100% aus Recycling-Kunststoff.

Inspirieren ließ sich das italienische Designer-Trio Scagnellato, Ferrarese und Bertolini beim Entstehungsprozess des Hockers von der Form und der flexiblen Einsetzbarkeit eines Skateboards. Und das merkt man: Die Sitzfläche von to-swift ist je nach Wunsch quer oder längs nutzbar.

Der to-swift eignet sich perfekt für agiles Arbeiten und das bewegte Brainstorming in Präsenz oder per Videocall. Der Hocker lässt sich –beispielsweise für die Nutzung am Küchentresen – flexibel in der Höhe anpassen, dank seines geringen Gewichts bequem mit ins Meeting nehmen, im Homeoffice einsetzen und nach der Arbeit wieder platzsparend verstauen. Erhältlich ist der to-swift im Fachhandel, wo er auch ausprobiert werden kann, oder direkt im Webshop unter www.shop.trendoffice.com .

Die Wippfunktion des to-swift ermöglicht dynamisches Arbeiten – egal, ob im Büro oder im Homeoffice. Das nachhaltige Modell in kräftigem Ozeanblau besteht zu 100% aus recyceltem Kunststoff. (Foto: Dauphin HumanDesign Group)

Über die Dauphin-Gruppe

Die Dauphin HumanDesign® Group ist ein weltweit agierender Anbieter von innovativen ergonomischen Sitzlösungen, modernsten Raumgestaltungs- und Büromöbelsystemen sowie einer exklusiven Wohnkollektion. Mit 23 Vertriebs- und Produktionsgesellschaften im In- und Ausland sowie zahlreichen Lizenznehmern und Vertretungen in 81 Ländern gehört die Dauphin-Gruppe zu den führenden Büromöbelherstellern im europäischen Raum. Die Marken Bosse, Dauphin, Trendoffice, Züco und DAUPHIN HOME® bieten Komplettlösungen für den gesamten Office-, Industrie- und Objektbereich sowie für harmonische Wohnwelten.

