Mit Wasserreservoir

Ausgereifte Funktionalität, bewährte Qualität und edle Designs, hergestellt im fränkischen Dietenhofen. Seit 2015 ergänzen Design-Gartenmöbel mit moderner Flechtstruktur das Sortiment.

Das LECHUZA-Bewässerungssystem unterstützt Pflanzen dabei, sich selbst nach dem Vorbild der Natur zu versorgen. Mit einem stets ausreichend gefüllten Wasserreservoir, das über einen Wasserstandsanzeiger kontrolliert wird, gehören ausgetrocknete oder zu nasse Wurzelballen der Vergangenheit an.



Auch die beliebte Lechuza Serie CLASSICO glänzt mit 4 neuen Sommerfarben. (© Foto: Lechuza)



Zwei der beliebtesten Serien bekommen im Sommer 2019 mit jeweils vier neuen Gute-Laune-Farben einen sommerlichen Frischekick.

CLASSICO sorgt mit den Farben sunset crush, pearl rose, mango slush und silver glow für frischen Wind am heimischen Pool. RUSTICO versetzt Sie mit den Farben fresh lime, frosty blue, tropical sea und deep ocean in Urlaubsstimmung.



Die Sonderdition RUSTICO von Lechuza bekommt in diesem Sommer einen Frischekick mit 4 neuen Farben. (© Foto: Lechuza)



LECHUZA-Gefäße kümmern sich auch an heißen Tagen um die Versorgung der Pflanzen und Sie können den Sommer so richtig relaxt verbringen. Für mehr Zeit zum Seele baumeln lassen!



