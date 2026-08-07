Maximaler Schwimmspaß auf engstem Raum

Die neue kompakte Turbinenschwimmanlage LittleStarlet von BINDER benötigt kaum Platz, Bild: BINDER GmbH & Co. KG

Maximaler Schwimmspaß, minimaler Platzbedarf

Viele Privatpools konnten wegen ihrer geringen Größe bisher kaum zum Ausdauerschwimmen genutzt werden. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei: Mit der kompakten Turbinenschwimmanlage LittleStarlet von BINDER verwandeln sich jetzt auch kleine Becken in ein richtiges Trainingscenter.

LittleStarlet ist das schnelle und einfache Pool Upgrade für bereits bestehende Schwimmbecken. Die Anlage lässt sich im Handumdrehen nachrüsten: Sie findet dank ihrer geringen Abmessungen (Ø 25 cm x 40 cm) sogar auf einer Treppenstufe im Pool Platz. Auch die Installation auf der Düse oder dem Technikschacht bestehender Anlagen ist problemlos möglich. So kann ein schwächeres Pumpensystem ganz ohne das Aufbohren der Beckenwand ausgetauscht werden. Trotz ihrer geringen Größe erzeugt LittleStarlet einen Volumenstrom von 180 m3 pro Stunde. Die breite Strömung bietet ein angenehmes Gegenschwimmen.

Trotz ihrer geringen Größe erzeugt die Turbinenschwimmanlage LittleStarlet eine kraftvolle Strömung, Bild: BINDER GmbH & Co. KG

Damit sich LittleStarlet selbst in sehr beengten Platzverhältnissen leicht montieren lässt, wurde der Motor weiter verkleinert und seine Leistung optimiert. Darüber hinaus hat BINDER für LittleStarlet ein völlig neues Gehäuse konstruiert: In die Ausströmöffnung ist ein LED-Ring integriert, dessen Licht für eine stimmungsvolle Atmosphäre im Pool sorgt. Neu ist auch der Impeller der Turbine: Er erzeugt eine kräftige, gleichmäßige Strömung und arbeitet dennoch energiesparend.

Die Bedienung von LittleStarlet ist kinderleicht und intuitiv, die Strömungsstärke kann stufenlos über die BINDER24 App eingestellt werden. Dank der hochwertigen Verarbeitung haben Schwimmfans lange Freude an der leistungsstarken Gegenstromanlage.

Alle Kontaktdaten der Firma BINDER erhalten Sie in unserem Herstellerprofil.

Über BINDER

Die BINDER GmbH & Co. KG feierte 2023 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Das 2003 von Siegfried Binder in Hameln gegründete Unternehmen spezialisierte sich zunächst auf die Herstellung von Rohrmotoren für Schwimmbadabdeckungen. 2014 brachte BINDER dann die revolutionäre Turbinenschwimmanlage HydroStar auf den Markt, die den Nutzern ein naturnahes Schwimmgefühl vermittelt. Anders als pumpengesteuerte Gegenschwimmanlagen erzeugt HydroStar eine breite, gleichmäßige Strömung, die den ganzen Körper umfasst. Die Turbinenschwimmanlage ist einfach zu installieren und arbeitet äußerst energieeffizient. HydroStar begeistert Poolfreunde auf der ganzen Welt und wurde bereits mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet. Für den Einbau in bestehende Pools hat BINDER die Nachrüstanlage EasyStar entwickelt.