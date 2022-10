Licht für jede Stimmung

LED-Scheinwerfer

Die LED-Scheinwerfer der neuesten Technologie von uwe JetStream sind abgestimmt auf das Design der uwe JetStream Gegenstrom- und Massageanlagen und schaffen so in jedem Pool ganz neue Erlebniswelten: beispielsweise mit kraftvollen Farben für ein sportliches Schwimmerlebnis oder einer harmonischen Lichtszenerie für die entspannte Massage.





Diese LED-Scheinwerfer sind wahlweise in 20-Watt- oder 40-Watt-Ausführung, als RGBW, in Kaltweiß oder Warmweiß erhältlich. Die Blenden gibt es passend zur Schwimmbadausstattung in verschiedenen Designs und Farben. Eine optimale und direkte Wärmeableitung der entstehenden Wärme garantiert eine lange Lebensdauer der Leuchtmittel. Durch intelligente Leistungssteuerung liefern die RGBW-Scheinwerfer auch bei Verwendung von nur einer Farbe die maximale Leistung und sie sind über DMX steuer- und dimmbar.



