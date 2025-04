Leuchtende Whirlpools

Die 2,20 x 1,00 m großen Glasscheiben bestehen aus zwei Lagen Glas. In der Mitte befindet sich eine Folie, diemit unterschiedlichen Designs bedruckt werden kann. Ein spezielles Beleuchtungssystem setzt das jeweils ausgewählte Motiv eindrucksvoll in Szene.

Das innovative „Vetrite“ Material verleiht dem Spa eine einzigartige Ästhetik.

Neben rund 50 Designs – basierend auf Edelsteinen und Vulkangestein, dargestellt in auffälligen chromatischen Effekten – sind auf Wunsch auch individuelle Gestaltungen möglich. Die Glasscheiben gibt es auch in größeren Ausführungen, sodass sie daher beispielsweise auch als Wandverkleidungen in Gebäuden oder in Wellnessbereichen eingesetzt werden können.

