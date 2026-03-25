Leistungsstarke Wasserspielpumpen

Diese Serie von Wasserspielpumpen setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung, Langlebigkeit und Energieeffizienz durch die CORE 6 Technology. Mit den verschiedenen Modellen der neuen Wasserspielpumpen-Generation werden Fontänenhöhen zwischen 3,50 und 8,00 Metern erreicht. Zudem ist diese Pumpenserie mit unterschiedlichen Düsen- und Beleuchtungssets kombinierbar.

Fontänenhöhen zwischen 3,50 und 8,00 Metern können mit den neuen Modellen erreicht werden. (Foto: Oase)

Mit der Dynamikfunktion (DFC) können wechselnde Wasserbilder und unterschiedliche Fontänenhöhen realisiert werden. Die neue Motorentechnologie ermöglicht bis zu 50 Prozent Energieeinsparung gegenüber den Vorgängermodellen. Die fünf Produktvarianten der Aquarius Eco Premium Serie können sowohl in Süß-, Pool- als auch Salzwasser eingesetzt werden.

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