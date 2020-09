Launch: Das neue SD 335 Multi ist da und ergänzt die SD-Reihe von Lovibond®

Wasseranalytik

Das Multitalent für elektrochemische Messungen kann aber noch mehr in der Wasseranalytik. Es folgt dem Anwender im wahrsten Sinne auf Schritt und Tritt selbst im anspruchsvollen Gelände. Lovibond® hat das Gerät speziell für vielseitige Ansprüche und Anwendungen konzipiert.

Das SD 335 Multi beherrscht alle wichtigen Parameter für die Abwasserbehandlung, die Beckenwasserkontrolle, Routinearbeit in Fachlaboren, Kessel- und Kühlwasser, die Aufbereitung von Trinkwasser- und Schwimmbadwasser, die Kontrolle von Wasserverschmutzung oder für die Wissenschaft und Forschung. Zwei Parameter gleichzeitig misst das Gerät zusätzlich zur Temperatur. Dabei kann aus einer umfassenden Bandbreite ausgewählt werden: pH, Redox, Leitfähigkeit, TDS, Salinität, gelöster Sauerstoff (O2-Konzentration und -Sättigung).

Auch die weiteren Highlights können sich sehen lassen:

galvanisch getrennte Messeingänge

robuste Schutzarmierung inkl. 2 Elektrodenhalter

Datenlogger mit bis zu 8 GB Datenspeicher

einfache Datenübertragung via Micro-USB im CSV-Format

graphisches Display und intuitive Benutzerführung in 7 Sprachen

Schritt-für-Schritt-Kalibrierung

Multi-Parameter Anzeige

wiederaufladbare NiMH-Akkus

Gürtelklemme für den mobilen Einsatz

Der SD 335 Multi wird in 3 verschiedenen Sets für unterschiedlichste Anforderungen angeboten.

Erfahren Sie mehr über die komplette SD 305-Serie auf der Lovibond®-Produktseite.

Über die Tintometer® GmbH

Seit über 130 Jahren bilden Wasser und Farben die Schwerpunkte des Familienunternehmens. Die von Tintometer® entwickelten, hergestellten und weltweit vertriebenen Messgeräte und Nachweisverfahren für Wasseranalytik und Farbmessungen liefern die Grundlage für qualitätvolle und zuverlässige Messungen mit schnellen und sicheren Analyseergebnissen in fast allen Lebensbereichen. Dabei werden Lösungen entwickelt, die in der Industrie ebenso begehrt sind wie im Wasser- und Abwasserwerk, im Schwimmbad, in der Umwelt oder in der Forschung.