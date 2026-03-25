Kraftvoller Reiniger von dinotec

Pool-Magazin

Der Filter hat die Aufgabe, die Verunreinigungen, die ins Beckenwasser eingetragen werden, mechanisch aus dem Wasserkreislauf herauszufiltern.

Ein verklumptes Filtermedium beeinträchtigt stark die Reinigungsleistung, und der Verbrauch an Wasserpflegemitteln nimmt zu. Überdies besteht die Gefahr der mikrobiologischen Verkeimung. Daher sollte der Filter regelmäßig auf seine Durchgängigkeit untersucht und das Filtermedium gereinigt werden.

Kraftvoller Reiniger von dinotec
Der Filtercleaner RAPID löst Ablagerungen, Verschmutzungen und Verkalkungen am Filtermaterial.

Verunreinigtes und „ermüdetes“ Filtermedium wird mit dem Filter-Cleaner RAPID von der Firma dinotec gereinigt und wieder reaktiviert. Der Spezialreiniger wird einfach auf Filtersand, Filterglas, Kieselgur oder Kartuschen gegeben und löst dort Ablagerungen, Verschmutzungen und Verkalkungen am Filtermaterial. Nach der Anwendung ist die Filterleistung wieder normalisiert. Die Bildung von gebundenem Chlor (Chlorgeruch) wird reduziert, ebenso wie der Desinfektionsmittelverbrauch. Der Filter hat seine volle Power zurück. Eine jährliche Anwendung für ungetrübten Badespaß und hygienisch klares Wasser – am besten zur Inbetriebnahme – ist empfohlen. 

Weitere Informationen unter www.dinotec.de

Dieser Artikel ist in Ausgabe 77 des pool Magazins erschienen.

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