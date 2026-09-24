Kompaktkurs für Schwimmbadbauer

Mit Beginn der Trainingssaison 2026 bieten beide Unternehmen im Trainingszentrum von Elbtal Plastics in Coswig gemeinsame Schulungen rund um die professionelle Verarbeitung von ELBE Pool Surface® Schwimmbadbahnen und den fachgerechten Einsatz moderner Kunststoffschweißtechnik an.

Elbtal Plastics und Leister Deutschland bieten Kompaktkurse für Schwimmbadbauer an.

Die praxisorientierten Trainings richten sich an Fachbetriebe aus der Poolbranche und verbinden theoretische Grundlagen mit intensiven Praxisübungen. In kleinen Gruppen erhalten die Teilnehmer fundiertes Wissen zu Materialeigenschaften, Verarbeitungstechniken sowie zum optimalen Einsatz der Leister-Schweißgeräte. Ziel ist es, die Verarbeitungsqualität weiter zu steigern und den fachlichen Austausch innerhalb der Branche zu fördern.

Leister Deutschland engagiert sich branchenübergreifend für die Qualifizierung von Fachverarbeitern und arbeitet hierfür mit verschiedenen Partnern aus den Bereichen Materialien, Anwendungen und Verarbeitungstechnik zusammen.

Die praxisorientierten Trainings richten sich an Fachbetriebe aus der Poolbranche und verbinden theoretische Grundlagen mit intensiven Praxisübungen.

„Mit Leister Deutschland haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der unsere hohen Ansprüche an Qualität und praxisnahe Weiterbildung teilt. Gemeinsam schaffen wir ein Schulungsangebot, dass Fachverarbeitern einen echten Mehrwert bietet und sie optimal auf die Anforderungen im modernen Poolbau vorbereitet“, sagt Golan Oliel, CEO von Elbtal Plastics.

Die Schulungstermine für die Trainingssaison 2026 sind bereits veröffentlicht. Interessierte Fachbetriebe können sich ab sofort anmelden. Alle Termine und Informationen zum Trainingsprogramm sind unter www.elbepools.com/de/trainingszentrum verfügbar.