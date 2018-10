Kabelfrei relaxen

Master & Dynamic

Überlegener Klang, luxuriöse Materialien, zeitloses Design – Ab sofort sind die Kopfhörer der New Yorker Premium Lifestyle-Marke Master & Dynamic auch in Deutschland erhältlich.

Grund genug für einen Test des neuen kabellosen Kopfhörers MW60 auf unserer Liege am heimischen Pool.

Produkttest der Pool-Redaktion

Unser Eindruck: Die Klangqualität ist hervorragend, die Akkuleistung mehr als ausreichend und die Reichweite der Bluetooth-Verbindung so beispielhaft, dass man auch mal den Raum wechseln kann, ohne dass die Verbindung abbricht.



Das Pairing ist auf Knopfdruck innerhalb von Sekunden erledigt, so dass jedes Smartphone die eigene Musiksammlung, Podcasts, Apple Music oder Spotify auf den Kopfhörer übertragen kann. Das eingebaute Mikrophon erlaubt zudem die Nutzung als Telefon-Headset, so dass zwischendurch auch Telefonate ohne Griff zum Telefon angenommen werden können.



Einziger Wermutstropfen ist das Gewicht: der MW60 ist mit 345 Gramm ein Schwergewicht, und das muss man vertragen können. Ansonsten eine uneingeschränkte Empfehlung im Segment des hochpreisigen Audiozubehörs.

Überzeugt sowohl klanglich als auch optisch: Der Over-ear-Kopfhörer aus dem Hause Master & Dynamic.



Informationen vom Hersteller

Das Unternehmen entwickelt hochwertige Produkte aus Leder und Metall, die klanglich und optisch überzeugen. Der Fokus liegt neben klanglicher Perfektion auf langlebigem, minimalistischem Design und dem Anspruch, das perfekte Tool für kreative Köpfe zu liefern.

2014 in New York City von Jonathan Levine gegründet, erobert die Marke seitdem die Welt der Musikliebhaber. Herzstück der Produktkollektion sind die kabellosen Over-ear Kopfhörer, die jeweils mit überdurchschnittlich hoher Reichweite des Bluetooth-Signals, außergewöhnlich ausdauernder Akkuleistung von bis zu 16 Stunden und reduziertem, modernen Design überzeugen.

Kompromisslos gut: Die technischen Komponenten ermöglichen einen vollen, warmen Klang, der durch das lärmisolierende Mikrofon noch an Klarheit gewinnt. Die Steuerungstasten am Kopfhörer erinnern an edle Zeitmesser und ermöglichen eine optimale individuelle Einstellung der Lautstärke.

Der Over-ear Kopfhörer lässt sich zusammenfalten und garantiert beste Trageeigenschaften.

Die Over-ear und In-ear Kopfhörer sind für die Ewigkeit gemacht. Hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer bei gleichbleibender Qualität. Neben rostfreiem Stahl und Premium-Leder kommt auch Memory Foam zum Einsatz, der höchsten Komfort und Atmungsaktivität garantiert.

Nachhaltig und stilbewusst: Verschleißteile können kinderleicht ausgetauscht werden, das Design ist zeitlos und funktional und begeistert Künstler, Kreative und alle, die Musik zu genießen wissen. Kooperationen mit Designern wie Proenza Schouler oder dem Architekten David Adjaye verdeutlichen den ästhetischen und künstlerischen Anspruch, den das Unternehmen an seine Produkte hat.

Der Master & Dynamic MW60 ist ein idealer Reisebegleiter.

„Wir gestalten zuverlässige Sound-Tools für kreative Köpfe. Unsere Leidenschaft zeigt sich in jedem Detail unserer Produkte“, erklärt Jonathan Levine, Gründer und CEO von Master & Dynamic. „Vom ersten Tag an waren wir davon besessen, hochwertige Audioprodukte zu entwickeln, die Form und Funktion durch eine Kombination aus zeitlosen Materialien und anspruchsvollem Sound miteinander verbinden. Wir sind stolz darauf, das gleiche Engagement auf den deutschen Markt zu bringen.“

Eckdaten des MW60 in Kürze

• MW60 Wireless Over-Ear Headphones kombinieren Edelstahlkomponenten und echtes Leder

• Multi-Point-Verbindung (Anschluss von zwei Geräten gleichzeitig möglich)

• Lithium-Ionen-Akku für 16 Stunden Hörvergnügen

• Dual-Mikrofon: Geräuschisolierendes Mikrofon für mehr Klarheit

• Premium-Ohrpolster: Memory-Schaum ummantelt mit Lammleder bietet überlegenen Komfort und Atmungsaktivität (abnehmbar für die Reinigung)

• In acht Farben erhältlich

• UVP des Herstellers: 499 €

Der Master & Dynamic MW60 ist in acht schicken Farbkombinationen erhältlich.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.masterdynamic.eu