interbad + Piscine Global: Neuer Antrieb von BINDER

Poolabdeckung

Der neue MecaTec-Motor für Poolabdeckungen von BINDER kann auch mit einem Photovoltaik-Modul betrieben werden (Bild: BINDER GmbH & Co. KG)

BINDER stellt neuen Antrieb für Poolabdeckungen vor

Der MecaTec-Motor wird erstmals auf der interbad in Stuttgart zu sehen sein

Auf den Herbstmessen interbad und Piscine Global präsentiert BINDER unter anderem einen innovativen Antrieb für Schwimmbadabdeckungen, der sich schnell installieren lässt und mit Solarstrom betrieben werden kann. Ein weiteres Highlight ist ein vielfarbiger LED-Lichtring für die Turbinenschwimmanlage HydroStar. Am Messestand werden darüber hinaus Profi-Athleten die Leistungsfähigkeit der Gegenstromanlage demonstrieren.

Als Messe-Neuheit stellt BINDER dem Fachpublikum in diesem Jahr einen Plug-and-Play-Antrieb für Poolabdeckungen vor. Der MecaTec-Motor wird mit einem 24-V-Stecker an den Haushaltsstrom angeschlossen und lässt sich bequem über eine Fernbedienung oder per App bedienen. Hersteller von Schwimmbadabdeckungen können den Antrieb mit einem Photovoltaik-Modul ausstatten, sodass er sich mit Solarstrom betreiben lässt und Poolbesitzern damit Energiekosten spart.

Vergleichsweise wenig Energie verbrauchen auch die einzigartigen Turbinenschwimm-anlagen von BINDER, die sich mit ihrer breiten kraftvollen Strömung deutlich von herkömmlichen Systemen unterscheiden. Die festinstallierbare Ausführung HydroStar und die Nachrüstvariante EasyStar werten jedes Schwimmbecken deutlich auf, denn sie ermöglichen selbst in kleinen Pools ein Ausdauerschwimmen ohne zu wenden.

Auf der interbad und der Piscine Global zeigt BINDER neben den Anlagen selbst auch Zubehör, mit dem das Pool-Erlebnis noch schöner wird. Dazu gehört z. B. ein LED-Lichtring, der den Pool in vielen verschiedenen Farben beleuchtet. Der Ring war ursprünglich als Gimmick in einem Messepool gedacht, kam aber so gut an, dass er jetzt auch als Serienprodukt erhältlich ist. Die runde LED wird direkt an der Ausströmöffnung der Turbine installiert und komfortabel per Fernbedienung oder über die optionale BINDER24-App gesteuert. Aus mehr als 6000 RGB-Mischfarben kann sich jeder sein individuelles Beleuchtungskonzept zusammenstellen. Über eine Dimm-Funktion ist die Leuchtstärke individuell regelbar. Der LED-Leuchtring hat auch die Jury des German Design Award 2022 begeistert: Sie zeichnete das Produkt in der Kategorie „Excellent Product Design Lighting“ aus.

Stimmungsvoll: Der LED-Lichtring erzeugt eine einzigartige Atmosphäre (Bild: BINDER GmbH & Co. KG)

Besuchen Sie BINDER vom 25. bis 28. Oktober 2022 auf der Interbad in Stuttgart in Halle 4 an Stand 4D54 und vom 15. bis 18. November auf der Piscine Global in Lyon in Halle 5 an Stand 5E62.

Über BINDER

Die Hamelner BINDER GmbH & Co. KG ist Spezialist für die Herstellung von Rohrmotoren für Schwimmbadabdeckungen. Mit seinem umfangreichen Know-how und der jahrzehntelangen Erfahrung entwickelte das Familienunternehmen die turbinengesteuerten Gegenstromanlagen HydroStar und EasyStar, die den Nutzern ein naturnahes Schwimmgefühl vermitteln. Anders als pumpengesteuerte Gegenschwimmanlagen erzeugt HydroStar eine breite, gleichmäßige Strömung, die den ganzen Körper umfasst. Die Anlage ist einfach zu installieren, arbeitet energieeffizient und kann auch in bestehenden Becken problemlos nachgerüstet werden.