Intelligente Saunasteuerung

Die Saunasteuerung Fenix von Harvia kombiniert traditionelle Saunakultur mit moderner Technologie und überzeugt durch eine einfache Bedienung.

Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht, Belüftung – alles wird über ein einziges, intuitiv bedienbares Touchpanel oder per App mit WiFi gesteuert.

Jede Harvia-Steuerung ist WLAN-fähig. Dazu verfügt Fenix über einen lernfähigen AI-Timer, der automatisch berechnet, wann die Sauna starten muss, damit sie genau zur gewünschten Zeit bereit ist. Fenix lässt sich flexibel installieren, ist multilingual und kann sogar direkt in der Sauna bedient werden – selbst mit feuchten Händen.

Die Saunasteuerung Fenix wird über ein einziges, intuitiv bedienbares Touchpanel oder per App mit WiFi gesteuert.

Fenix umfasst drei Heizprofile – Mild, Gemütlich und Intensiv –, die man nach Wunsch anpassen oder durch eigene Profile ersetzen kann. Das System lernt das Heizverhalten der Sauna kennen und passt sich an, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten.

Mehr Infos unter www.harvia.com