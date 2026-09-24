Infrarot für Daheim

Mit einer besonderen Benutzerfreundlichkeit steigert sie das Wohlbefinden und eröffnet in Kombination mit ihrem Design eine neue Dimension der Entspannung. Geeignet ist sie für alle, die schnelle, effektive Erholung schätzen. Schon 20 Minuten Infrarotwärme reichen, um Körper und Geist zu stärken. Außerdem verbindet die Kabine Funktion mit moderner Ästhetik und schafft eine ruhige Oase in Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Homeoffice.

Schon 20 Minuten Infrarotwärme reichen, um Körper und Geist zu stärken.

Schlankes Design, langlebige Materialien & handwerkliche Präzision

Ein schlankes Gehäuse in zeitloser Optik fügt sich harmonisch in jedes Ambiente ein, während eine durchdachte Gehäusekonstruktion Robustheit und Langlebigkeit sicherstellt. Eine klare Bedienoberfläche erleichtert die Handhabung. Die Materialien sind sorgfältig ausgewählt. „Cosy“ überzeugt durch langlebige Materialien wie massive Eiche und Eichenfurnier. Jede Infrarotkabine wird in Österreich mit handwerklicher Präzision gefertigt und erfüllt die geltenden Qualitäts- und Sicherheitsnormen.

Mit der Infrarotkabine „Cosy“ erreichte Delfin Wellness den 2. Platz in der Kategorie Design beim Innovationspreis Golden Wave 2026, den das Magazin Schwimmbad + Sauna bereits zum 11. Mal verleiht.

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