Ideal für Lazy River: Die Strömungsturbine HydroStar PRO

Die Strömungsturbine HydroStar PRO von BINDER sorgt in künstlichen Flüssen (Lazy River) für ein Schwimmgefühl wie in der Natur.

Der Volumenstrom von HydroStar PRO fühlt sich an wie die Strömung eines Flusses. (Bild: BINDER GmbH & Co. KG)

Einfach mal treiben lassen

Mit HydroStar PRO wird der Lazy River zum Erlebnisort für die ganze Familie

Der Wettbewerb im Touristiksektor ist hart: Hotels, Spaßbäder und Campingplätze müssen ihren Gästen immer neue Attraktionen bieten. Künstliche Flüsse eignen sich dafür ideal, denn sie sind ein Besuchermagnet und beliebt bei Jung und Alt. Besonders intensiv ist das Bade-Erlebnis mit der Strömungsturbine HydroStar PRO von BINDER : Sie erzeugt ein Schwimmgefühl wie in einem natürlichen Gewässer.

Eine hochwertige Wasserinfrastruktur ist vielen Touristen wichtig: Zu diesem Ergebnis kommen Studien französischer und deutscher Meinungsforschungsinstitute. So ist für rund die Hälfte aller Camper das Vorhandensein eines Schwimmbads entscheidend für die Wahl eines Urlaubsortes. Bei Gästen in Mietunterkünften beträgt der Anteil sogar 61 Prozent. Für Betreiber von Hotels, Campingplätzen und Freizeitbädern lohnt sich daher die Installation eines künstlichen Flusses. Die naturnahe Strömung von HydroStar PRO von BINDER ist ein Genuss für die Badegäste und durch ihre hohe Energieeffizienz gleichermaßen für die Betreiber des Lazy Rivers.

Künstliche Flüsse sind eine beliebte Attraktion in Hotels, Spaßbädern und auf Campingplätzen. (Bild: BINDER GmbH & Co. KG)

Ein System, viele Vorteile

HydroStar PRO basiert auf der patentierten, preisgekrönten Turbinentechnologie von BINDER. Immer mehr Hotels und Feizeitbäder rüsten ihre Lazy River mit HydroStar PRO aus: Das innovative System aus Hameln wertet die künstlichen Flüsse nicht nur deutlich auf – es ist auch leicht zu installieren und zu warten. Die kompakten Anlagen werden in einen Schacht in der Beckenwand eingebaut und mit der Elektronik im Schaltschrank verbunden. Eine aufwändige Verrohrung ist – anders als bei pumpenbetriebenen Gegenstromanlagen – nicht erforderlich.

Neben der einzigartigen Strömung und dem sehr einfachen Einbau hat HydroStar PRO noch einen weiteren großen Vorteil gegenüber herkömmlichen Systemen: Die Robustheit. Da die Anlagen winterhart sind, müssen sie in der kalten Jahreszeit nicht ausgebaut werden. Darüber hinaus können Lazy River mit HydroStar PRO durchgehend betrieben werden. Bei Pumpensystemen teilen sich dagegen oft mehrere Attraktionen eine Pumpe und können daher nur nacheinander laufen.

Die Anzahl der für einen Lazy River erforderlichen Strömungsturbinen richtet sich nach der Länge des künstlichen Flusses: In der Regel ist die Installation einer HydroStar PRO alle acht bis zehn Meter ausreichend.

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Über BINDER

Die BINDER GmbH & Co. KG feierte 2023 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Das 2003 von Siegfried Binder in Hameln gegründete Unternehmen spezialisierte sich zunächst auf die Herstellung von Rohrmotoren für Schwimmbadabdeckungen. 2014 brachte BINDER dann die revolutionäre Turbinenschwimmanlage HydroStar auf den Markt, die den Nutzern ein naturnahes Schwimmgefühl vermittelt. Anders als pumpengesteuerte Gegenschwimmanlagen erzeugt HydroStar eine breite, gleichmäßige Strömung, die den ganzen Körper umfasst. Die Turbinenschwimmanlage ist einfach zu installieren und arbeitet äußerst energieeffizient. HydroStar begeistert Poolfreunde auf der ganzen Welt und wurde bereits mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet. Für den Einbau in bestehende Pools hat BINDER die Nachrüstanlage EasyStar entwickelt.