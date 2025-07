Hocheffiziente Fertigung bei BINDER

Der Schwimmbadtechnik-Spezialist BINDER produziert seine turbinenbetriebenen Gegenstromanlagen auf modernsten Maschinen. Da das Unternehmen zudem eine Vielzahl der benötigten Komponenten selbst herstellt, ist der Fertigungsprozess hocheffizient und der CO 2 -Fußabdruck deutlich reduziert.

BINDER setzt in seiner Fertigung modernste CNC-Drehmaschinen ein. Bild: BINDER GmbH & Co. KG

Für die Produktion seiner Turbinenschwimmanlagen und Gleichstrommotoren setzt BINDER CNC-Fräsmaschinen, eine Zyklen-Drehmaschine sowie CNC-Drehmaschinen ein, von denen die meisten vollautomatisch arbeiten. Zum Maschinenpark gehört darüber hinaus seit kurzem ein kollaborativer WIG-Schweißroboter: Dieser erzielt nicht nur eine höhere Effektivität als beim bisher genutzten Handschweißen, sondern auch eine gleichmäßige Schweißnaht. Daraus ergibt sich eine sehr hohe Qualität des Endprodukts.

Auf modernen Maschinen produziert BINDER einen Großteil der Halbteile aus Edelstahl, Aluminium, Kunststoff oder Messing selbst, die für die Turbinenschwimmanlagen und Motoren gebraucht werden. Mit dieser hohen Fertigungstiefe hebt sich BINDER von vielen Wettbewerbern ab. Die Inhouse-Produktion ermöglicht es dem Unternehmen, sämtliche Produktionsschritte nach den eigenen hohen Standards durchzuführen. So ist sichergestellt, dass die Kunden immer die gleiche gewohnte Qualität erhalten. Da der geringere Anteil an Komponenten von externen Lieferanten bezogen wird, entstehen zudem weniger CO 2 -Emissionen durch Transporte.

Weitere Infos unter www.binder24.com

Über BINDER

Die BINDER GmbH & Co. KG feierte 2023 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Das 2003 von Siegfried Binder in Hameln gegründete Unternehmen spezialisierte sich zunächst auf die Herstellung von Rohrmotoren für Schwimmbadabdeckungen. 2014 brachte BINDER dann die revolutionäre Turbinenschwimmanlage HydroStar auf den Markt, die den Nutzern ein naturnahes Schwimmgefühl vermittelt. Anders als pumpengesteuerte Gegenschwimmanlagen erzeugt HydroStar eine breite, gleichmäßige Strömung, die den ganzen Körper umfasst. Die Turbinenschwimmanlage ist einfach zu installieren und arbeitet äußerst energieeffizient. HydroStar begeistert Poolfreunde auf der ganzen Welt und wurde bereits mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet. Für den Einbau in bestehende Pools hat BINDER die Nachrüstanlage EasyStar entwickelt.