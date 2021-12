Häuser des Jahres 2021

Buchtipp

‚Zum elften Mal wurde der Wettbewerb Häuser des Jahres ausgelobt und ein Haus mit dem Ersten Preis ausgezeichnet. Große und kleine Bauten waren in allen Jahren dabei. Das kleinste kommt heuer mit 50 Quadratmetern aus, die von Armando Ruinelli für eine Person zum Studieren und Wohnen maßgeschneidert wurden. Das größte misst knapp 531 Quadratmeter Wohnfläche für vier, von Dietrich | Untertrifaller wohnlich gestaltet. Häuser auf dem Land wurden ausgewählt und auf dem Dorf, in der Vorstadt und der Stadt. Sie sind aus Beton, Ziegel oder aus Stein, flächig aufgeglast oder von einzelnen Setzungen perforiert. Lehm sorgt für ein gesundes und dabei atmosphärisches Innenraumklima und bisweilen, wie bei dem Projekt, das Christian Feldkircher für seine Familie realisiert hat, kommt das Holz sogar aus dem eigenen Wald, aufgeforstet von den Urgroßeltern nach dem Bau des Bauernhauses und von der Urenkelin genutzt, die jetzt nicht nur komfortabel wohnt, sondern natürlich wieder 750 Jungbäume angepflanzt hat.

Die Häuser des Jahres liegen am Hang oder am Wasser, sie ducken sich aufs Gelände oder strecken sich in die Höhe. Und liest man die Antworten auf die Frage, was den Reiz und das Problem beim Bau eines Einfamilienhauses ausmacht, dann sind heute die kritischen Töne sehr viel lauter als vor Jahren, und die Architektinnen und Architekten gehen mit gutem Beispiel voran: „Der ständige Neubau von Einfamilienhäusern kann unseres Erachtens nicht die Antwort auf die Wohnungsfrage sein. Zumal es gleichzeitig so viel Leerstand bei bestehenden (Wohn-)Gebäuden gibt. Bei unserer Suche nach einem geeigneten Wohnraum waren wir deshalb immer auf der Suche nach gemeinschaftlichen Wohnformen oder einem interessanten Bestandsgebäude“, so Rike Kress von ARSP. Zumal es richtig ist, dass das Einfamilienhaus nicht die einzig denkbare Wohnform ist und nicht für jeden Ort die beste Lösung. Gezeigt hat die Debatte jedoch, wie emotional aufgeladen das Thema Einfamilienhaus ist: Das eigene Haus ist und bleibt ein Traum Vieler, ein sicherer Rückzugsort und individueller Ausdruck eines persönlichen Wohn- und Lebensgefühls. Dass es dafür differenzierte und höchst unterschiedliche Lösungen gibt, zeigt dieses Buch, das auch jedem Politiker ans Herz gelegt sei. Text: Katharina Matzig

Fakten zum Wettbewerb

Zum elften Mal lobte der Callwey Verlag in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Architektur Museum und den Partnern InformationsZentrum Beton, dem IVD (Immobilienverband Deutschland IVD Bundesverband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständigen e.V.), Atrium/Das IDEALE HEIM, ORF, dem Magazin Baumeister, der Architekturzeitschrift werk, bauen + wohnen sowie architektur aktuell den Wettbewerb „Häuser des Jahres – die besten Einfamilienhäuser“ aus. Die überzeugend besetzte Jury erkor aus 180 Einreichungen 50 Projekte und benannte aus diesen einen Preisträger, sieben Anerkennungen und einen Fotografiepreis. Dabei wurde Wert auf Nachhaltigkeit, innovativen Einsatz von Materialien, kreativen Umgang mit der baulichen Situation und auf konsequente Ausführung gelegt. Das Buch zum Wettbewerb präsentiert diese 50 besten Häuser – mit zahlreichen Fotos, Lage- und Architektenplänen und aussagekräftigen Projektbeschreibungen aus der Feder von Katharina Matzig, Architekturjournalistin. Udo Wachtveitl, der bekannte deutsche Filmschauspieler mit Affinität zu Architektur, verfasste die Einleitung, in der er unterhaltsam und durchaus kritisch die Bauaufgabe Einfamilienhaus diskutiert.

Den mit 10.000 Euro dotierten ersten Preis gewannen Andreas Fuhrimann Gabrielle Hächler Architekten aus Zürich (CH) für das Projekt „Der Stadtbaustein“.

Die Anerkennungen erhielten:

Bathke Geisel Architekten, München, für „Die Baukunst der Reduktion“

Wespi de Meuron Romeo Architekten BSA, Caviano (CH), für das Projekt „Freundliche Festung“

Hohengasser Wirnsberger Architekten ZT GmbH, Spittal an der Drau (A), für „Einraum für Zwei“

ARSP ZT GmbH, Dornbirn (A), für das Projekt „Vorne hui. Und hinten? Besonders hui!“

Thomas Kröger Architekten GmbH, Berlin, für „Das Haus am See“

Ruinelli Associati AG Architetti SIA, Soglio (CH), für das Projekt „Das Bau-Kultur-Studio“

Niklaus Graber & Christoph Steiger Architekten ETH/BSA/SIA GmbH, Luzern (CH), für „Die Charta von Luzern-Nord“

Den Fotografiepreis erhielt:

Albrecht Imanuel Schnabel für das Projekt „Der Einhof“ von LP architektur ZT GmbH

Zum dritten Mal wurden auch die Produkte des Jahres gekürt.

Die Autoren

UDO WACHTVEITL ist ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher, Regisseur und Drehbuchautor. Bekannt ist er vor allem als „Franz Leitmayr“, Teil des Münchner Ermittlerduos Batic und Leitmayr in der ARD-Krimireihe Tatort.

KATHARINA MATZIG hat Architektur an der TU Braunschweig studiert und als Redakteurin für BauNetz in Berlin gearbeitet. Sie schreibt Texte für Fach- und Tagespresse und ist seit 1997 für die Architekturvermittlung bei der Bayerischen Architektenkammer zuständig.

Die Jury „Häuser des Jahres – die besten Einfamilienhäuser“

Peter Cachola Schmal (Direktor Deutsches Architekturmuseum, Juryvorsitzender), Katharina Matzig (Autorin und Journalistin), Roland Merz (Chefredakteur Atrium Archithema Verlag), Ulrich Nolting (Geschäftsführer Informationszentrum Beton), Dr. Fabian Peters (Chefredakteur Baumeister), Sven Aretz & Jakob Dürr (Aretz Dürr Architekten, Gewinner Häuser des Jahres 2020), Udo Wachtveitl (Schauspieler, Synchronsprecher, Regisseur und Drehbuchautor).

Buchtitel: Häuser des Jahres – die besten Einfamilienhäuser 2021

Preis: € [D] 59,95; € [A] 61,70; sFr. 80,00

Erscheinungsjahr: 2021

Ausstattung: 23 x 30 cm, gebunden, 320 Seiten, 450 farbige Abbildungen und Pläne

ISBN: 978-3-7667-2530-1

