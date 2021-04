Gewinnspiel: sonoro PRIMUS

Das Pool-Magazin verlost einen sonoro PRIMUS in Schwarz im Wert von 699 Euro.

Reduziertes Design trifft dynamischen Sound.

Das klassische sonoro Design des PRIMUS ist ein repräsentativer Hingucker, fügt sich dennoch harmonisch in jeden Einrichtungsstil im Wohnzimmer ein. Dank des 2.1-Lautsprechersystems mit integriertem 5,25-Zoll-Hochleistungs-­Subwoofer überzeugt der PRIMUS nicht nur bei den leisen Tönen, sondern bietet auch Raum für den großen Klang. Dabei bleibt er trotz der großen Vielfalt an Anschlüssen, Funktionen und Musikquellen stets unkompliziert und einfach zu bedienen – nicht zuletzt durch die praktischen Direktwahltasten an der edlen Front aus Vollmetall.

Für Musikliebhaber, die kraftvollen Klang, edles Wohndesign, moderne Technik und einfache Bedienung lieben, ist der PRIMUS das Design-Audiosystem der Wahl.

Weitere Informationen unter:

www.sonoro.de

Das Pool-Magazin verlost einen sonoro PRIMUS in Schwarz im Wert von 699 Euro.

Teilnahme am Gewinnspiel

Wenn Sie dieses Klangwunder gewinnen möchten, schreiben, faxen oder mailen Sie uns Ihre vollständige Adresse mit dem Stichwort „PRIMUS“ an:

Adresse:

Kober-Verlag GmbH

Rolandstraße 83

50677 Köln

Telefax: (0221) 800 334-21

E-Mail: gewinnspiel@pool-magazin.com

Unter allen Einsendern entscheidet das Los.

Einsendeschluss: 15. Juli 2021.

Die Daten aller Teilnehmer behandeln wir im Sinne der DSGVO und löschen sie nach Durchführung des Gewinnspiels.