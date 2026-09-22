Gewinnspiel: Outdoor-Daybed von chillisy®

Das Outdoor-Daybed CHILL EASY LOUNGE by chillisy® vereint puristische Eleganz, außergewöhnlichen Komfort und kompromisslose Qualität. Entworfen für exklusive Terrassen, stilvolle Poollandschaften, Dachterrassen und luxuriöse Outdoor-Lounges, wird es zum Lieblingsplatz für entspannte Stunden unter freiem Himmel.

Mit seiner klaren Formensprache, der großzügigen Liegefläche und den hochwertigen Materialien schafft das Daybed eine Atmosphäre zeitloser Gelassenheit – modern, stilvoll und langlebig.

Gewinnen Sie ein Outdoor-Daybed von chillisy® in Ihrer Wunschfarbe. Foto: chillisy®

Entspannung auf höchstem Niveau

Die großzügige Liegefläche mit ihrer ergonomischen Füllung passt sich angenehm dem Körper an und bietet außergewöhnlichen Liegekomfort – ob beim Sonnenbaden, Lesen oder Entspannen am Pool.

Die passende Designer-Nackenrolle sorgt für zusätzlichen Komfort und macht jede Auszeit zu einem luxuriösen Erlebnis.

Exklusive Materialien. Für höchste Ansprüche.

Für die CHILL EASY LOUNGE Kollektion verwendet chillisy® ausschließlich ausgewählte Premium-Outdoorstoffe, die in renommierten europäischen Webereien in Italien und Frankreich gewebt werden.

Die Stoffe überzeugen durch ihre elegante Optik, angenehme Haptik und außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit.

Jedes Outdoor-Daybed wird mit größter Sorgfalt in Deutschland gefertigt – von erfahrenen Näherinnen, mit hochwertigen Materialien und viel Liebe zum Detail.

Das Set kommt inklusive Nackenrolle zu Ihnen. Foto: chillisy®

Für Sonne, Pool und Terrasse

Das Outdoor-Daybed wurde speziell für den ganzjährigen Einsatz im Außenbereich entwickelt.

Eigenschaften

Luxuriöser Liegekomfort

Für Indoor- und Outdoor geeignet

UV- und farbbeständig

Schmutz-, öl- und wasserabweisend

Chlor- und salzwasserbeständig

Schimmelresistent

Atmungsaktiv und schnelltrocknend

Abnehmbarer Bezug mit hochwertigem YKK Outdoor-Reißverschluss

Maschinenwaschbar bei 40 °C

Mindestens 5 Jahre Garantie

Handgefertigt in Deutschland

Eleganz, Komfort und Qualität vereint in einem Produkt. Foto: chillisy®

Zeitloses Design für exklusive Outdoor-Bereiche

Ob am Infinity-Pool, auf der Yacht, der Dachterrasse oder im Garten – das CHILL EASY LOUNGE Outdoor-Daybed fügt sich harmonisch in moderne Architektur ein und setzt stilvolle Akzente. Minimalistische Linien treffen auf außergewöhnlichen Komfort und schaffen einen Ort zum Abschalten.

Die verwendeten Premium-Materialien sind besonders pflegeleicht und für den langfristigen Einsatz im Außenbereich entwickelt. Foto: chillisy®

Das Pool-Magazin verlost ein Daybed inkl. Nackenrolle!

Gewinnen Sie ein Daybed CHILL EASY LOUNGE inklusive passender Nackenrolle CHILL EASY. Das Set kommt in Ihrer Wunschfarbe und hat einen Wert von 1.690€

Gewinnspielteilnahme

Wenn Sie das Daybed mit Nackenrolle in Ihrer Wunschfarbe gewinnen möchten, schreiben oder mailen Sie uns Ihre vollständige Adresse mit dem Stichwort „LOUNGE“ an:



Kober-Verlag GmbH, Rolandstraße 83, 50677 Köln

oder per

E-Mail an gewinnspiel@pool-magazin.com

Unter allen Einsendungen entscheidet das Los. Einsendeschluss: 15. Januar 2027. Die Daten aller Teilnehmer behandeln wir im Sinne der DSGVO und löschen sie nach Durchführung des Gewinnspiels. Die Adressdaten des Gewinners/der Gewinnerin geben wir zum Versand des Gewinns an chillisy® weiter.

Weiter Informationen unter:

www.chillisy-shop.com