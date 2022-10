Gewinnspiel: höfats Feuerschale

Finde dein Feuer – höfats brennt für das perfekte Feuererlebnis. Die neue Feuerschale Bowl 57 präsentiert sich mit einem Plus an Sicherheit, Sauberkeit und Stärke. Das Multitalent kann je nach Lust und Laune stufenlos geneigt werden.







Die Bowl wirft sich einmal mehr in Schale und sorgt für eine gemütliche Lounge-Atmosphäre rund um die Flammen ebenso wie für legendäre Grillpartys auf höchstem Niveau.

Alle Highlights der Bowl 57 finden Sie hier:

https://www.pool-magazin.com/neue-produkte/bowl-57-von-hoefats





So können Sie beim Gewinnspiel mitmachen:

Wenn Sie das perfekte Feuererlebnis gewinnen möchten, schreiben oder mailen Sie uns Ihre vollständige Adresse mit dem Stichwort „HÖFATS“ an:

Kober-Verlag GmbH, Rolandstraße 83, 50677 Köln

E-Mail: gewinnspiel@pool-magazin.com

Unter allen Einsendungen entscheidet das Los. Einsendeschluss: 15. Januar 2023. Die Daten aller Teilnehmer behandeln wir im Sinne der DSGVO und löschen sie nach Durchführung des Gewinnspiels. Die Adressdaten des Gewinners/der Gewinnerin geben wir zum Versand des Gewinns an höfats weiter.