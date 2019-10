Gewinnspiel: 3x 6 Pflanzgefäße von LECHUZA

LECHUZA produziert hochwertige Pflanzgefäße aus Kunststoff – für innen und außen. Die Gefäße zeichnen sich durch ihre Qualität, ihre ausgereifte Funktionalität und das bereits mehrfach ausgezeichnete Design aus.



Mit dem LECHUZA-Bewässerungssystem versorgen sich Ihre Pflanzen individuell nach dem Vorbild der Natur. Die integrierte Überlauffunktion schützt die Wurzeln gleichzeitig

vor zu viel Feuchtigkeit.



Das Modell CLASSICO sorgt mit den Trendfarben mango slush, pearl rose, silver glow und sunset crush für frischen Wind am heimischen Pool, auf dem Balkon oder in Ihrer Wohnung.







Das Pool-Magazin verlost drei Sets mit je sechs Pflanzgefäßen im Gesamtwert von 500 Euro. Jedes Set enthält jeweils zwei Pflanzgefäße in den Größen 21, 28 und 35 cm Durchmesser.





Teilnahme am Gewinnspiel

Möchten Sie ein Set der LECHUZA-Pflanzgefäße gewinnen?

Dann mailen, faxen oder schreiben Sie uns Ihre vollständige Adresse mit dem Stichwort „LECHUZA“ an:

Kober-Verlag GmbH

Rolandstraße 83

50677 Köln

Telefax: (0221) 800 334-21

E-Mail: gewinnspiel@pool-magazin.com